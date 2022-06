'Donde domina una banda criminal, hay menos homicidios', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Sinaloa, entidad donde predomina el Cártel del Pacífico, hay menos homicidios.

"Es el predominio de un grupo que no tiene competencia, como otros y esto lleva a que no hay enfrentamientos, porque el 75 por ciento de los homicidios que se registran en el país tienen que ver con estos enfrentamientos".

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario puso como ejemplo de "paz" a Durango y Sinaloa, territorios dominados por la organización liderada por las familias Zambada y Guzmán.

"Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios, ¿se los explico más?", dijo.

- ¿En qué estados se da esto?, se le preguntó.

"Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios", respondió.

- ¿No es una paz pactada?

"Es que hay una sola banda, 75 por ciento tiene que ver con enfrentamientos. Hay algunas del Estado de México que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico".

"Aquí está, miren, ¿dónde está Sinaloa? Miren", señaló en una diapositiva sobre homicidios por estados.

El tabasqueño dijo que el avance de cárteles no es generalizado y negó que el 30 por ciento del territorio esté dominado por la delincuencia.

"No es lo que dicen los de las agencias estadounidenses, de que el 30 por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado, no es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios y de la otra mitad son 8 o 10 estados, donde tenemos, en el caso de homicidios, más casos: Edomex, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Jalisco".

"Ahí se concentra, en 6 estados, el 50 por ciento de los homicidios, en 6 de 32 estados y vamos avanzando, poco a poco".

El tabasqueño atribuyó la violencia a bandas que surgieron durante el periodo neoliberal.

"No son nuevos, son los mismos. Vienen desde Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos".