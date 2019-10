Divulgan imágenes de Robles en audiencia ante juez

Ciudad de México— Una parte de la audiencia en la que se vinculó a proceso y se dictó prisión preventiva justificada para la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, fue difundida en video en redes sociales.

La grabación tiene una duración de 1 hora 23 minutos y corresponde a la parte final de la diligencia celebrada la madrugada del 13 de agosto en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

En esa parte de la audiencia, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decretó la prisión preventiva justificada contra la exfuncionaria al existir riesgo de que se sustraiga de la justicia.

Antes, en la misma diligencia, el juez de control ya había vinculado a proceso a Robles por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, que no ameritan cárcel automática.

El video, que muestra una marca de agua, es una documental a la que sólo tienen acceso las partes, es decir, la defensa de Robles y el Ministerio Público de la Federación.

En él, se muestran por primera vez íntegras las palabras que Robles le dijo al Juez, luego de que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva justificada.

"Soy casi oriunda del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, donde nació mi hija. He trabajado toda mi vida en esta Ciudad, en la Administración pública y prestando servicios porque he vivido siempre de mi trabajo", expresó.

"No tengo un patrimonio que me permita a mi sustraerme de la justicia, yo no tengo millones de pesos para irme a Canadá a vivir, y luego regresar impunemente, yo soy una mujer que ha vivido de su trabajo, siempre, y hoy además, imposible de tener acceso a recurso alguno, porque mi única cuenta bancaria y mis tarjetas de crédito están congeladas".

Robles además afirmó que no hay manera de que pueda tener "siquiera un recurso" para intentar evadir la acción de la justicia.

"Tan no lo quiero que aquí estoy, veo además esto como una gran oportunidad. Usted ha dicho que no hay entregables, usted ha dicho que he encubierto al presidente Enrique Peña Nieto, usted ha dicho que involucré al secretario que me sucedió en el cargo", expresó.

"Se quiere juzgar a través de mi personas actos de terceros, yo aquí he estado y cuando hablo de que doy la cara es porque siempre la he dado. Entiendo el apetito del Ministerio Público ante el hecho de que varias de las personas que han querido procesar se encuentran sustraídas de la justicia, pero yo no soy así, por eso estoy aquí, porque es lo que le he enseñado a mi hija que está aquí atrás de mí, porque son los valores que tengo de mis padres".

En su oportunidad, el juez Delgadillo afirmó que la prisión preventiva justificada para Robles es idónea y proporcional al existir riesgo de fuga por las posibilidades a su alcance, el análisis de las personas o bienes que "la puedan favorecer para ello" y la "complejidad del caso".

"Este no es un tribunal de carácter social y como se ha expuesto, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi obligación, y obligación de los jueces es dar una sentencia clara y no popular, se impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada", manifiesta el juez.

Julio Hernández, abogado de Robles, ha sostenido que la prisión preventiva contra Robles es ilegal y que el juez Delgadillo tiene intereses personales para mantener a Robles en prisión, por su parentesco con la diputada federal, Dolores Padierna.