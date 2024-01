División interna no trastoca elección, asegura INE

Ciudad de México.- Tras acusarse mutuamente de no tener voluntad para llegar acuerdos sobre la estructura de primer nivel en el INE, los consejeros electorales coincidieron en que su división interna no trastoca la organización de la elección más grande de la historia.

En los hechos, asumió la mayoría, los nombramientos de titulares se darán hasta después del proceso electoral.

La designación de una nueva encargada de despacho en la Secretaría Ejecutiva, y otros cinco nombramientos de encargados, llevaron a los 11 integrantes del Consejo General a subirse nuevamente al ring públicamente.

Representantes de los partidos les exigieron llegar a consensos, pues, advirtieron, están dando una mala señal rumbo a la elección del 2 de junio.

Este jueves 25 de enero tomaría protesta Claudia Suárez, ex asesora de la presidenta Guadalupe Taddei, ex encargada de Administración del Instituto y quien trabajó en el Gobierno federal los últimos cuatro años.

Sin embargo, no asistió, por lo que el INE argumentó que estaba recibiendo la Secretaría de manos de su antecesora, María Elena Cornejo, por lo que la sesión la condujo el director de Organización, Miguel Ángel Patiño.

Al inicio de la sesión, el PRD pidió discutir el perfil de Suárez.

Los seis consejeros reprocharon a la presidenta no intentar siquiera llegar a acuerdos para elegir a titulares, y optar por seguir con designaciones "unilaterales y unipersonales" al designar a encargados de despacho cuando son un colegiado.

Advirtieron que ante esa decisión, en las comisiones estarán muy vigilantes del desempeño de los nuevos funcionarios que no reunieron el consenso, pues, aclararon algunos, sólo son conocidos por Taddei.

Aseguraron que les dan un voto de confianza, y pueden garantizar que la elección será intachable porque el INE cuenta con una estructura sólida detrás.

Los consejeros afirmaron que aunque asumen la sentencia del Tribunal no la comparten, pues los magistrados le dieron facultades a Taddei que ni siquiera existen en la ley ni en su reglamento interno.

Aunque Taddei no ha presentado a los consejeros perfiles nuevos para ocupar 10 direcciones y Secretaría Ejecutiva, la presidenta y quienes la respaldan insistieron en que sí lo hizo y la otra parte no tiene voluntad para llegar a acuerdos.

Los representantes de Morena ante el Consejo acusaron a un bloque de obstaculizar el trabajo de la presidenta, a quien le dieron todo su respaldo.

"No es una buena señal que no se puedan construir los acuerdos y los consensos mayoritarios en el Consejo General. Es un foco de atención que se haya tenido que recurrir a la Sala Superior del Tribunal para resolver sus diferencias", dijo el perredista Ángel Ávila.

Molesta, la consejera Norma de la Cruz aseguró que así como piden consensos, ojalá en el Congreso pudieran hacerlo para sacar adelante decenas de nombramientos que tienen pendientes.

Para cerrar el tema, la presidenta acusó que existe una "narrativa perversa" que busca desacreditar a los nuevos encargados de despacho.

Desglosó los perfiles de titulares, quienes fueron aceptados por ocho votos, y de algunos encargados de despacho, algunos de ellos, dijo, regresan al INE, sin embargo no informó sobre el perfil de Suárez, que fue el que le solicitó el PRD.

"No podemos decir que al frente de los cargos fundamentales de este Instituto no hay gente con preparación o hay gente en la que tendríamos que tener duda o que es de X o Y tendencia o de color.

"No existen dos modelos, no nos equivoquemos, el modelo de la unilateralidad y el modelo de lo colegiado. Solo hay uno en la ley, el que nos obliga a 11 consejeros, a buscar los consensos y los acuerdos, no a una", aseguró.

Argumentó que si no logró acuerdos, como presidenta le corresponde pasar al siguiente nivel, que son las encargadurías.

"La Presidencia está cumpliendo con la obligación que tiene de garantizar la continuidad en los trabajos y no poner en riesgo, en ningún momento, ninguna actividad que fue avalada por este Consejo General en el calendario de actividades establecido para el proceso electoral", dijo.