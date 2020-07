Distribuirá Gobierno federal medicamentos en el país

Reforma

Ciudad de México— El Presidente López Obrador informó que se creará una distribuidora de insumos médicos a cargo del Estado mexicano, la cual estará dirigida por David León, actual titular de Protección Civil.

"Mañana se va a hablar más sobre la creación de una distribuidora del Estado mexicano, una distribuidora de medicamentos y de equipos y de vacunas para llevar los medicamentos a todos los pueblos de México, así como se distribuyen las mercancías", dijo en conferencia mañanera.

"Es inaceptable que se distribuyan los refrescos embotellados, las papitas en todo el territorio nacional y que no lleguen las medicinas a los pueblos porque no solo era la compra de la medicina, si no la distribución de los medicamentos, que también se contrataba a particulares y era muy regular todo el abasto".

Indicó que la empresa tendrá presupuesto suficiente para garantizar medicinas en zonas más alejadas del país.

"Tendrá su presupuesto, va a ser una empresa bien constituida para que no falten los medicamentos ni en el pueblo más apartada, en la sierra, en las zonas más distantes tiene que llegar los medicamentos y gratuitamente, atención médica y medicamentos gratuitos".

"Tenemos disponibles como 50 mil millones de pesos para salud pública para este año y para el que viene, es una prioridad garantizar la salud del pueblo".

Asimismo, el mandatario celebró la aprobación de la reforma que permite la compra de medicamentos en el extranjero y agradeció a los legisladores que apoyaron la minuta.

Con ello, afirmó, se terminará con el monopolio de empresas que vendían a precios elevados.

"Quiero celebrar que se aprobó en el Congreso la compra de medicamentos, de vacunas en el extranjero, esto significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos, de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto", expresó.

"Entonces vamos con esta reforma que nos permite comprar estas medicinas en el extranjero, vamos mañana a celebrar un convenio con la ONU para adquirir medicamentos, vacunas, equipos en el mundo donde se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio de los medicamentos y de los equipos médicos".

Ayer, con su mayoría y el respaldo de sus aliados, Morena en el Senado empujó, sin cambios, la aprobación de la minuta que le envió la Cámara de Diputados de la polémica Ley de Adquisiciones que permitirá al Gobierno la compra directa en el extranjero de insumos médicos.