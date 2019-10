Discuten en Cámara Ley de Ingresos 2020

Ciudad de México— Diputados discuten en el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Ley de Ingresos 2020.

Antonio Ortega del PRD acusó que el dictamen es irreal y que contiene estimaciones erráticas.

Por otro lado, el diputado del PVEM, Carlos Puente Salas, expresó su apoyo al dictamen y mencionó que, si hay ingresos responsables, habrá un Presupuesto que responda a las necesidades de la población.

Mientras que Iván Arturo Pérez Negrón, del PES, lamentó la escasa presencia de diputados en el Pleno a pesar de que la discusión es sobre el paquete económico 2020.

El coordinador de MC e integrante de la Comisión de Hacienda, Tonatiuh Bravo, señaló que la Ley de Ingresos es insuficiente, ya que sólo genera una política recaudatoria y no genera estímulos, pues abona a un mayor centralismo y falta apoyo al federalismo. Por lo tanto, pidió considerar un cambio para el próximo año y presentar otra estructura fiscal.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, reconoció que la que se discute este viernes no es la propuesta que necesita el País, pero sí la mejor que se puede lograr.

El petista dijo que una limitante con la que deberá trabajar el Gobierno es la presión que año con año ejerce la deuda pública neta del País, que en 2016 alcanzó el 48 por ciento del PIB.

Por el PRI, Fernando Galindo manifestó también preocupación por la sobrestimación de los ingresos públicos y expectativas optimistas en el crecimiento económico.

Cecilia Patrón Laviada, del PAN, lamentó que el ejercicio de parlamento abierto no haya sido tomado en cuenta en el diseño del dictamen. Y dijo que en Morena están pecando de optimistas y los acusó de no escuchar las advertencias de diversos sectores.

Su compañero de partido, Carlos Valenzuela, señaló que con la Ley de Ingresos se confirma que se vive en una época de presidencialismo, ya que no soluciona los problemas fundamentales de las y los mexicanos.

En el caso de Morena, Pablo Gómez pidió hacer un esfuerzo de eficiencia recaudatoria y de austeridad republicana que -expresó- no es gastar menos, sino gastar más, pero bien.

Asimismo, el morenista respondió que el próximo año sí habrá reforma fiscal y la harán con o sin la Oposición.

Frente a las críticas de las fallas del paquete económico, Gómez señaló que fue una decisión política no iniciar el Gobierno con una reforma fiscal.

Previamente y sin discusión, en la Comisión de Hacienda los legisladores aprobaron en fast track el dictamen.

Los diputados votaron, incluso sin quórum, porque hubo 10 votos a favor de Morena, PES y PVEM, y cuatro votos en contra del PAN, PRI y PRD. Es decir, hubo sólo 14 asistentes de 37 integrantes.

Pese a ajustes a la miscelánea fiscal, la Cámara de Diputados logró incrementar los ingresos para 2020 en menos de 7 mil millones de pesos, lo que dejará sin margen de maniobra para el Presupuesto de Egresos.

El dictamen prevé que los ingresos para 2020 aumenten de más de 6 billones 96 mil 335 millones de pesos a 6 billones 103 mil 317 millones de pesos.

El dictamen mantiene intactos los criterios económicos en materia de crecimiento, tipo de cambio y producción petrolera.

La estimación de crecimiento del PIB para 2020 se mantiene en 2 por ciento; el tipo de cambio en 20 pesos por dólar, la plataforma de producción petrolera en mil 951 millones de barriles diarios, y el precio de cada uno de éstos en 49 dólares.