Diré misión cumplida al entregar banda a Claudia: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum podrá decir "misión cumplida" y jubilarse de la vida política.

En su conferencia mañanera, destacó que su eventual sucesora tiene experiencia en gobernar y el que haya resultado electa es algo histórico, pues será la primera mujer en el Ejecutivo federal en 200 años de la República.

"Es realmente un hecho histórico, estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso, yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar con muchísima satisfacción.

"Voy a poder decir, cuando le entregue la banda a Claudia: misión cumplida, y jubilarme", dijo.

Ayer, en una jornada con una participación de hasta 61.6 por ciento de electores, casi 38 millones de mexicanos habrían dado su voto para refrendar por seis años a la llamada 4T encabezada por Sheinbaum.

De acuerdo con datos del conteo rápido ordenado por el INE, la candidata de Morena, PT y PVEM habría obtenido hasta un 60.7 por ciento de la votación, por lo que se convertirá en el relevo de AMLO, el próximo 1 de octubre.

Esta mañana, el Presidente dijo que ya habló con la ex Jefa de Gobierno de la CDMX para felicitarla pues también fue de las más votadas en la historia del País.

"Ya hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la Presidencia a una mujer, luego de 200 años de que solo han gobernado México hombres, desde la primera República Federal, desde el primer Presidente de México, Guadalupe Victoria, que fue Presidente de 1824 a 1828, desde entonces hasta el 2024, 200 años.

"Además, la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado o hemos ocupado el cargo de Presidente", añadió.

Previamente, reconoció la participación de la ciudadanía y dijo que "el pueblo es agradecido" porque vio por sus intereses, de ahí que se siente orgulloso de ser el Presidente de México.

-¿Está contento?, se le preguntó apenas se acercaba al atril en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional para iniciar su conferencia matutina.

"Sí, confieso que estoy muy contento y orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática, realmente es un pueblo ejemplar, ayer se demostró.

"Participaron millones de ciudadanos, cerca de 60 millones de ciudadanos y, de manera libre, decidieron sobre el futuro de nuestro País, me dio muchísimo gusto el comportamiento de la gente, se reafirma que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado, de los pueblos más politizados del mundo, muy inteligente, repito, un pueblo ejemplar, por eso me llena de orgullo ser el Presidente de México", dijo.

"Quiero dejar de manifiesto que el pueblo es agradecido porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece y no es así, el pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene", advirtió.

Reiteró que está por cerrar su ciclo político, por lo que al dejar el cargo a Sheinbaum se jubilará y no volverá a participar en ningún acto público porque consideró que ya contribuyó en la "transformación" nacional.

"Y que quede claro, que se oiga bien y se escuche lejos, terminando mi mandato, me jubilo y no vuelto a participar en ninguna actividad pública, política, ni asistiré a ninguna conferencia, no voy a asistir a ningún acto académico, a ningún acto político, ya terminó, está por concluir mi ciclo.

"Ya ayudé en la transformación del País, como millones de mujeres y hombres que han venido luchando, muchos se nos adelantaron para conseguir una sociedad mejor, un México más justo, más libre, más democrático, más igualitario", dijo.

Planteó que en lo que resta de su sexenio inaugurará obras pendientes y visitará estados para concluir su reforma al sistema de salud.

"Ya voy a terminar, en estos menos de 4 meses que me quedan, obras que vamos a inaugurar, no podíamos hacerlo por la veda, todavía nos falta seguir hablando con la gente de otros temas porque también es buen momento para la reflexión y el análisis antes de concluir el mandato", comentó.

-¿Hará gira del adiós?, se le preguntó.

"No, tengo pensado visitar estados para izar la bandera blanca y garantizar el derecho del pueblo a la salud, que no es un privilegio, es un derecho, eso es un pendiente, ya lo iniciamos", abundó.