Dirá Ebrard a EU: ya no me des armas ni helicópteros

Ciudad de México— En el diálogo de seguridad con Estados Unidos, México pedirá que ya no envíen armas ni helicópteros al país, aseguró el Canciller Marcelo Ebrard.

El encuentro se dará el próximo viernes, con la presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el Fiscal General estadounidense, Merrick Garland.

Entre los 10 puntos que México planteará será una asistencia jurídica expedita y que las extradiciones tengan la misma velocidad en ambos sentidos.

"Ya no quiero que me des armas ni helicópteros ni nada de eso, lo que queremos es que ya no vengan armas, no que vengan más", dijo Ebrard, como un planteamiento que hará México.

El viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá un desayuno en Palacio Nacional a los funcionarios estadounidenses, donde también estará el Canciller; la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y los Secretarios de Luis Cresencio Sandoval, de Defensa, y Rafael Ojeda, de Marina, así como el Fiscal General Alejandro Gertz.

Después, las comitivas de ambos países llevarán a cabo las mesas de trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El Canciller insistió en que la prioridad de México es disminuir los homicidios en el país.

México también pedirá, añadió, información sobre lo que ocurre con la droga en Estados Unidos.

"¿Cuánto se vende en Estados Unidos? ¿Por qué se vende? ¿Dónde se vende? ¿Qué se está haciendo allá, no aquí?", cuestionó.