Difieren SRE y UE en diálogo por Venezuela

Ciudad de México— A punto de reunirse con países de la Unión Europea para hablar sobre Venezuela, la postura de México difiere con la mayoría de las naciones que han reconocido a Juan Guaidó como Presidente encargado de ese país.

De cara al inicio de una conferencia internacional en Montevideo, Uruguay, este miércoles para hablar sobre Venezuela, el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que es un evento al que convocaron México y Uruguay, aunque la Unión Europea señalara que encabezaría los trabajos.

"Es un solo evento que convocan México y Uruguay, nada más con una diferenciación, que México no forma parte del Grupo de Contacto de la Unión Europea porque en su ruta están condicionando el diálogo a concesiones del Gobierno venezolano y nosotros, por nuestra posición de neutralidad, hemos decidido que estamos convocando a un diálogo sin condiciones, y un diálogo que no vamos a imponer sino que tendrá que ser cuando las partes así lo decidan", explicó en entrevista con REFORMA.

Países de Europa como España, Francia y Alemania reconocieron a Guaidó el pasado 4 de febrero y se pronunciaron para que haya un nuevo proceso de elecciones en Venezuela lo más pronto posible.

"Coincidimos en que hay que tener un diálogo, coincidimos en que hay una situación que amerita la participación de la comunidad internacional, coincidimos en que hay una solución pacífica, política, y en lo que no coincidimos es en este condicionamiento del diálogo y en el reconocimiento que han hecho algunos países de Juan Guaidó como presidente encargado por nuestras propias consideraciones constitucionales", dijo Velasco.

Señaló que México, representado por el Canciller Marcelo Ebrard, sostendrá mañana reuniones con la Comunidad del Caribe (Caricom), con el Gobierno de Uruguay y con la delegación del Gobierno suizo, en la cual participan dos expertos en procesos de mediación y paz.

"El jueves la agenda sería la reunión con la Unión Europea y países de la Unión Europea que acuden a la invitación de México y Uruguay", indicó Velasco.

Por otro lado, acerca de que ayer México no participó por primera vez en una reunión del Grupo de Lima, celebrada en Ottawa, Canadá, Velasco aseguró que la decisión de no acudir fue del Gobierno mexicano.

"La intención de esta reunión del Grupo de Lima era concretamente el reconocimiento de Guaidó, se decidió por nuestra parte no participar, aunque seguimos siendo parte del Grupo de Lima, simplemente nos pareció que si nuestra postura es la neutralidad no hacía mucho sentido que estuviéramos en esta reunión", expuso.

Aseguró que México no descarta continuar participando en las sesiones de trabajo del Grupo de Lima.

"Tendremos que ir analizando en cada evento cuál es la agenda", manifestó.