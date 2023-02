Dictan prisión preventiva a 'El Lupe', operador de 'El Mayo'

Ciudad de México.— José Guadalupe Tapia Quintero, "El Lupe", compadre y operador del capo Ismael "El Mayo" Zambada, recibió prisión preventiva por parte de un juez tras ser detenido el pasado 9 de febrero en un operativo federal en Culiacán, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que "El Lupe" recibió la medida cautelar luego que el juez consideró legal su detención, a quien encontraron en flagrancia de los delitos contra la salud y portación de armas de fuego exclusivas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

"Actualmente, José 'N' se encuentra en calidad de internado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 (Cefereso) del Altiplano en Almoloya de Juárez, Edo. Méx", se precisó en un comunicado.

"Cabe destacar que el inculpado es considerado presunto principal productor de pastillas de fentanilo y metanfetamina, además de que presuntamente realiza el trasiego de cocaína a gran escala de centro y Sudamérica hacia los E.U.A.".

A Tapia Quintero, señalado como integrante del Cártel de Sinaloa, también se le considera como uno de los principales generadores de violencia en el sur de la entidad, donde hace tres días fue ubicado y detenido tras un operativo en el que participaron el Ejército, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI).

Ese día, el Gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, precisó que "El Lupe" había sido trasladado durante la mañana desde el poblado de Tacuichamona, al sur de Culiacán, hacia las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

"(La captura) es una función del Gobierno federal y por supuesto que es una actividad que nosotros no solo la vemos bien, sino que la apoyamos. No hubo ningún problema, no hubo intercambio, no hubo enfrentamientos", respondió Rocha Moya ante medios locales.

El pasado 22 de agosto, el Ejército también detuvo en Culiacán a Heibar Josué Tapia Salazar, hijo de Tapia Quintero.