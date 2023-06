Dicta AMLO reglas y da banderazo al 2024

Ciudad de México- El 5 de junio por la noche, tras las elecciones en el Estado de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo al proceso electoral 2024, moviendo así todo el panorama electoral.

Lo hizo en una reunión con las cuatro "corcholatas" de su partido, quienes, muy a pesar de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal electoral, iniciarán en los próximos días una abierta campaña propagandística.

Reforma publicó esta semana cómo López Obrador fijó ese día las reglas para la sucesión: renuncias anticipadas, evitar confrontaciones y recurrir, sí o sí, a una encuesta como método de selección.

No fue la primera vez que López Obrador sostuvo una reunión con corcholatas para abordar temas político-electorales, pero sí marcó el inicio de la sucesión para 2024 y apresuró los tiempos electorales incluso dentro de su mismo partido.

El 20 de diciembre de 2022, por ejemplo, encabezó una reunión en Palacio Nacional con legisladores federales, a la que acudieron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández.

En aquella ocasión, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el Secretario de Gobernación se comprometieron a respetar la selección del candidato para 2024, como pidió desde entonces el Ejecutivo federal.

"Estamos de acuerdo todos en ello, se trata de que está definido el método y todos vamos a estar de acuerdo también en el resultado de la encuesta", dijo Sheinbaum aquel día.

"Tiene que haber respeto entre todos y si uno se somete a un proceso de selección y hay un resultado, se debe de respetar", agregó por separado el titular de la Segob.

El común denominador en este tipo de reuniones ha sido el llamado a la unidad y a la cohesión por parte del político tabasqueño. López Obrador no quiere rupturas en Morena. Tampoco divisiones internas ni la "fuga" de alguna corcholata.

"Estuvimos muy bien, hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México, o sea, continuidad con cambio", manifestó López Obrador el 8 de junio.

"Y es muy importante la unidad, que no haya rupturas. Y no tiene por qué haber si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir en el caso de Morena con una encuesta".

El Mandatario ha prometido a los aspirantes presidenciales de su movimiento, a quienes llama hermanos, que no habrá favoritismos, "cargada" ni "dedazo", a pesar de que en meses anteriores tuvo más deferencias para unos que para otros.

A Sheinbaum, por ejemplo, la invitaba a muchos de sus eventos, incluso fuera de la Ciudad de México, a diferencia del senador Ricardo Monreal, a quien incluso cuestionaba y rara vez mencionaba.

Pero en días recientes, López Obrador ha equilibrado sus menciones y elogios hacia las "corcholatas". Incluso mencionó el 8 de abril al petista Gerardo Fernández Noroña y al ex Gobernador del Partido Verde, Manuel Velasco.

Ese mismo día también recibió en Palacio Nacional a Monreal. No desayunó con él, como en otras ocasiones, y la reunión no duró ni media hora, pero sirvió para que la "corcholata" declarara al final que está "a muerte" con Morena y que reforzó sus lazos con el Presidente.

"Ya inició el proceso. Qué bien que se estén apuntando quienes van a participar en Morena y también en el PT, en el Verde, que es la coalición, son los partidos que han ido juntos casi en todas, ¿no?, las elecciones. Entonces, qué bueno, ¿no?", añadió AMLO el jueves.

Lo que dijo de cada corcholata

Esta semana, el Presidente López Obrador se refirió a cada uno de los aspirantes presidenciales.

"En el caso de Ricardo, aunque es un Poder independiente, autónomo, sí pertenecemos al mismo movimiento, estamos luchando por la transformación y fue muy importante el que cuando se podía, que no se habían cerrado los opositores, logramos reformas a la Constitución, importantísimas"

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

"En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, la eligió el pueblo, los ciudadanos, pero es compañera de nosotros, de mucho tiempo, trabajó conmigo, fue Secretaria del Medio Ambiente cuando yo fui Jefe de Gobierno, ha hecho muy buen trabajo, muy buena labor como Jefa de Gobierno"

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX

"El caso de Marcelo Ebrard, que sí está más dependiente del Ejecutivo que yo encabezo, pues qué les puedo decir, las relaciones internacionales han estado muy bien manejadas, sobre todo la relación con el Gobierno de Estados Unidos, como que no es un asunto sencillo, es complejo"

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores

"Adán Augusto es mi hermano porque conocemos a toda su familia, su papá era notario y era el único que aceptaba ir a levantar un acta cuando estábamos en la Oposición; su mamá también, en paz descanse, nos mandaba su cooperación, cuando empezamos y pues él es abogado, notario, Gobernador, por eso le ofrecí que me ayudara como Secretario de Gobernación"

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación

"Últimamente estaba escuchando que Fernández Noroña, que decía que no era tomado en cuenta; es un proceso que no va a excluirlo, si su partido lo postula, no se excluye, lo que pasa que todavía no se definen las reglas, eso lo va a resolver el Consejo (de Morena)"

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal