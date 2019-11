Dicen que coronel nombrado no participó en Culiacán

Ciudad de México— Luego que ayer se informara que el coronel Juan José Verde Montes fue el responsable del operativo fallido en Culiacán, el presidente López Obrador aclaró que fue otro militar quien se hizo cargo de la operación en aquella ciudad, cuyo nombre no se dará a conocer.

El secretario Cresencio Sandoval precisó que el coronel Verde Montes, del Grupo Antinarcóticos, coordinó los esfuerzos desde la Ciudad de México mientras en Culiacán se realizaba el operativo a cargo del otro militar.

"El elemento que ayer se citó el nombre es el coordinador desde aquí la Ciudad de México, aunque tomó otro sentido, está aquí en la Ciudad de México, aunque coordina esfuerzos no participó en el operativo de Culiacán, quien participó es otro elemento que ese no podemos dar nombre porque hay una investigación en proceso, no podemos mencionarlo, se citó a quien coordina esfuerzos, a servidor que coordina grupo, es el nombre que se dio, está en la Ciudad de México y él coordina todo el esfuerzo del grupo", dijo en conferencia mañanera el titular de Sedena.

Tras dar a conocer el video de la mañanera de ayer donde pidió al secretario de la Defensa revelar el nombre del encargado "a nivel nacional" del operativo, el presidente dijo que los medios entendieron que se nombraba al militar que coordinó el operativo en la casa de Ovidio Guzmán.

"Aquí queda claro que el que está a cargo del operativo, ahí yo digo que por cuestiones de seguridad debe protegerse y no darse a conocer su nombre, que hay que dar el nombre del encargado del operativo a nivel nacional, que es a quien se refirió el Secretario, de modo que son dos cosas distintas", indicó.

López Obrador aseguró que el coronel Verde Montes 'no está solo' y tendrá la misma protección que tienen todos los funcionarios de su Gabinete, luego que se mencionara su nombre.

"Va a tener la protección que tenemos todos, desde luego, sí quisiéramos proteger a todos los ciudadanos y lo mejor es decir 'no a la violencia' y no estar recreando este ambiente, vamos a pensar que debemos de respetarnos todos", expresó.

"Si hace falta se le protege como a todos pero no está solo, aquí sí que aplica lo que coreamos en nuestros actos, no está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad".

Tras ser cuestionado sobre quién de los encargados del Gabinete de Seguridad dio la instrucción de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del 'Chapo', López Obrador insistió en que pudo ser una decisión colegiada.

Por su lado, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que continúa el trabajo de inteligencia sobre el presunto delincuente.