Dice Xóchitl que 'con Vox ni a la esquina'

Ciudad de México.- Luego que Vox, partido español de ultraderecha, ofreciera apoyo a la campaña de Xóchitl Gálvez, la candidata opositora rechazó de manera categórica tal escenario.

"Con Vox ni a la esquina", zanjó Gálvez en rueda de prensa. Según dijo, es más fácil que los de Morena acepten ese apoyo.

La Fundación Disenso y el Foro Madrid habían ofrecido el apoyo a la campaña de Xóchitl para aportar estrategias.

"No existe acercamiento alguno: no los he visto nunca en mi vida", resaltó la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Hace dos años, en el Senado de la República, el grueso de la bancada del PAN recibió al cuerpo dirigente de Vox y se armó un escándalo.

Xóchitl se salvó de los cuestionamientos en razón de que no asistió al cónclave, en el que figuró el coordinador del grupo, Julen Rementería del Puerto.

La abanderada comentó esta mañana que la han acusado de trostkista o de ultraderecha y, mordaz, dijo que sus detractores debían ponerse de acuerdo.