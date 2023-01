Dice SEP a UNAM: si Esquivel plagió, denuncien

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió a la UNAM resolver de fondo el caso sobre el plagio de tesis presuntamente cometido por la Ministra Yasmín Esquivel y, en caso de confirmar la comisión del delito, denunciarlo ante la Fiscalía correspondiente.

A través de un oficio, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, advirtió que, mientras la Rectoría de la Universidad no determine la validez del título que otorgó a la juzgadora, la Dirección General de Profesiones de la SEP no puede intervenir.

"En el supuesto de que la autoridad universitaria competente resuelva que la conducta que se le imputa a la ciudadana Yasmín Esquivel es de ser considerada como constitutiva de un acto ilícito, lo procedente será ejercer la acción correspondiente ante el órgano de procuración de justicia o autoridad jurisdiccional competente", señala.

"Esto es así porque, en tanto que el título expedido en su momento por el Rector de la UNAM a la ciudadana Yasmín Esquivel, no sea declarado inválido por la autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones carece de facultades para intervenir en forma alguna en el asunto en cuestión, en términos de lo que disponga la normativa aplicable".

En el documento se advierte que, a pesar de que el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón consideró que el asunto debía ser valorado por las instancias universitarias, no existen pruebas de que se haya procedido internamente.

"No hay constancia de que autoridad universitaria competente haya hecho dicha valoración y tomado una determinación al respecto", refiere.

De acuerdo con la Secretaria de Educación, la UNAM está obligada a llevar a cabo un procedimiento con respeto al debido proceso, a los derechos humanos y garantizar el derecho de audiencia de todos los involucrados.

"En consecuencia, en respeto de la autonomía universitaria que el propio Comité hace valer, las instancias universitarias competentes para emitir una resolución sobre el tema en cuestión son (...) las que deben llevar a cabo el procedimiento que corresponda", advierte.

Ramírez sostiene que la Dirección General de Profesiones a su cargo "carece de competencia para emitir" un fallo sobre el tema.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Gobernación anunciaron que el caso Esquivel sería regresado a la UNAM.

El Mandatario federal hizo un llamado a la Universidad y al Rector Enrique Graue a no actuar con politiquería, no evadir su responsabilidad y no lavarse las manos en espera de que el Gobierno federal "saque las castañas del fuego".

El tabasqueño emplazó a la UNAM a hacer valer su autonomía, resolver de fondo y, en su caso, interponer una denuncia formal ante la Fiscalía, para que el Poder Judicial emita un fallo definitivo.

El titular de Segob, Adán Augusto López, sostuvo que, mientras no exista de por medio una resolución judicial, la SEP no puede cancelar el registro de ningún título.