Dice Roemer que está en arresto domiciliario en Israel

Ciudad de México.- El exdiplomático Andrés Roemer dio a conocer que salió de la cárcel en Israel, tras ser arrestado hace casi cuatro meses por presuntos delitos de violación denunciados en México.

Aunque la excarcelación destacó esta mañana, el acusado comunicó el fin de semana que se encuentra bajo prisión domiciliaria, por lo que continúa su proceso.

"En contra de las estadísticas mas robustas, salí de la cárcel. Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia", publicó en su cuenta oficial de X el 27 de enero.

Roemer fue detenido el pasado 1 de octubre bajo una orden de extradición solicitada por el Gobierno de México, pues cuenta con cinco denuncias ante la Fiscalía de la CDMX por delitos sexuales.

Su proceso fue radicado en el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén, donde esperaba la autorización para ser extraditado, pues México e Israel no cuentan con un tratado en esta materia.

Según el exdiplomático, autoridades israelíes valoraron que no representa un peligro, como si fuera un "peluche".

"Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún. La política sigue estando por encima de la justicia", añadió.

Aseguró que estuvo tras las rejas durante 76 días, 25 de ellos con la misma ropa. De acuerdo con ese dato, su salida del centro de detención fue a mediados de diciembre.

"Estos días fuera de prisión he estado necesitado de silencio y resguardo", advirtió.

Reveló que le prohibieron hablar de su salida de prisión, pero dijo que debía comunicarse con sus seguidores y agradecerles el apoyo.

"Les ofrezco disculpas mi estar y no estar en redes. Al principio me prohibieron decir que estoy fuera, por otro lado, sorpresivamente; me necesité aislado y en recuperación. Estoy aquí. Ustedes siempre han estado en mí", compartió.

Relató la complejidad de su caso en medio de la guerra que estalló por ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre.

"Estar fuera de la cárcel en Medio Oriente, entre hebreo y árabe durante la guerra y siendo absolutamente inocente de barbaridades que se me han fabricado es un sentimiento de gracia y hierofania", lamentó.

Las acusaciones contra Roemer comenzaron en febrero de 2021, cuando la bailarina Itzel Schnaas lo señaló de agresión sexual.

A partir de entonces, se acumularon alrededor de 60 acusaciones en su contra, según el colectivo feminista Periodistas Unidas Mexicanas (PUM).

A pesar de que Roemer negó rotundamente la primera acusación en X, posteriormente se retiró de las redes sociales a medida que aumentaban las denuncias en su contra.

Ante las denuncias de agresión sexual en citas de trabajo fraudulentas hechas por una docena de mujeres en tan solo una semana, Roemer debió separarse de su cargo como Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO.

Fue acusado de valerse de su posición dentro del Grupo Salinas y como cofundador del Festival Internacional Ciudad de las Ideas para agredir a decenas de víctimas.

En febrero de 2023, se informó que había podido interponer alrededor de 30 amparos contra las diferentes determinaciones por las denuncias que enfrenta por presuntas agresiones sexuales sin acudir de forma presencial a una sola instancia judicial.

El sábado pasado, cuando anunció su excarcelación, anunció que pronto se publicará un libro con su versión de lo que considera una "cacería".

"Les comparto toda mi historia y la genealogía de la misma. Aun cuando la verdad ya no importa", abundó.