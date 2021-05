Dice López Obrador que nunca ha habido democracia en México

Ángel Delgado / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente López Obrador señaló que en el país nunca ha habido democracia por lo que llamó a los ciudadanos a votar en los comicios del próximo 6 de junio.

Sostuvo que los únicos momentos de democracia en México fueron con los Presidentes Benito Juárez, Sebastian Lerdo de Tejada y Francisco I. Madero. Y más recientemente en los años 2000 y 2018.

"Entonces, por eso es importante ir a votar, que no nos quedemos sin participar, tenemos que establecer la democracia en el país, nunca habido democracia en México, es muy pocos momentos, muy pocos", expuso en conferencia mañanera.

"Luego otro momento cuando en el 2000 se permite y se respeta la voluntad de los ciudadanos, cuando pierde por primera vez el partido dominante durante décadas y otro momento importante, estelar en la vida democrática de México fue la elección presidencial del 2018".

El mandatario dijo que aún no decide a qué hora acudirá a emitir su voto pero insistió en que con la participación de todos es más fácil evitar el fraude.

"No lo he decidido todavía, pero si voy a ir a votar porque todos tenemos que ir a votar, no es obligatorio, es algo que nos distingue al ser buenos ciudadanos, participar en la vida pública, que no sean otros los que decidan por nosotros, por los ciudadanos", dijo.

"Que nosotros participemos, todos a votar. Además, siempre lo he dicho y sostengo que cuando no participamos, hay más margen para que hagan fraude electoral".