Dice IMP que refinería es viable

Ciudad de México— Sin hacer referencia al estudio elaborado en diciembre donde concluyó que la refinería de Dos Bocas es inviable, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) emitió un comunicado donde señala lo contrario.

Este miércoles, REFORMA publicó que, de acuerdo con una evaluación del IMP elaborada en diciembre, Dos Bocas es inviable en Tabasco por la inversión requerida y recomendó considerar su construcción en Tula, Hidalgo.

Ante ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que el estudio no tenía fundamento.

Posteriormente, en un comunicado por la tarde, el IMP señaló que la nueva refinería de Dos Bocas es técnicamente viable, sin presentar documento que avale la conclusión.

"El IMP, como brazo tecnológico de México, actualmente apoya y colabora en proyectos estratégicos de Pemex, como es el caso de la refinería de Dos Bocas, la cual es técnicamente viable y necesaria para nuestro País, al contribuir en la autosuficiencia en materia de combustibles", consideró.

El Instituto sostuvo que apoya al Sistema Nacional de Refinación y al Gobierno federal en el desarrollo de proyectos que busquen la sustentabilidad energética de México.

"Siendo el Instituto un organismo de carácter tecnológico no es de su competencia presentar recomendaciones de tipo financiero, no habiendo validado ningún análisis en este sentido, siendo su aporte de carácter estrictamente técnico para contribuir de manera imparcial y objetiva a la toma de decisiones del sector", acotó.

"Finalmente, el IMP no sólo considera viable la refinería de Dos Bocas, sino también se encuentra totalmente comprometido con el País para apoyar los objetivos de este proyecto", añadió.