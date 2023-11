Dice gobernador: 'estamos jodidos'; AMLO anuncia apoyos

La Paz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció recursos adicionales para Baja California Sur -alrededor de 600 millones de pesos- luego de que el gobernador Víctor Castro le pidió su ayuda para obras porque el Estado, dijo, está "jodido".

López Obrador anunció que se pondrán a la venta 32 lotes que Fonatur entregó al Ejército en BCS, para que ese dinero se destine a dos obras de infraestructura que pidió Castro: un puente y una nueva carretera.

Durante un evento de programas del bienestar en la capital de BCS, que inició más de dos horas tarde por el retraso de AMLO, el Gobernador Castro aprovechó para solicitar dos obras en el Estado ante la falta de presupuesto estatal para realizarlas.

"Yo no me quiero ir sin hacerle una propuesta al presidente, mire presidente, hay una zona (...) donde ocupamos un puente (en Santa Cruz) que puede hacerse antes de que usted se vaya; es importantísimo, cuesta alrededor de 176 millones y nosotros estamos muy jodidos, así que no tenemos ese dinero", dijo.

"Creí que estaba en la casa", agregó sonriente.

"Y la otra es una carrera (...) de Punta Eugenia a Bahía de Tortugas. Son 27 kilómetros y la puede hacer el presidente antes de que se vaya".

Castro también pidió a la Secretaría de Educación Pública, cuya titular, Leticia Ramírez, estaba presente, un programa de plazas para los maestros de la entidad.

En respuesta, el presidente instruyó a la Secretaría de Marina a vender 32 lotes que le habían sido transferidos por Fonatur para donar los recursos que se obtengan, alrededor de 600 millones de pesos, al Gobierno de Baja California Sur.

Durante un acto, el mandatario aclaró que los recursos servirán para edificar tanto el puente como el camino que planteó el Gobernador.

La construcción del Puente de Santa Cruz, informó, se estima que tenga un costo de 166 millones de pesos, en tanto, el camino está presupuestado en 450 millones de pesos.

"Ya se decidió que esos 32 lotes los va a donar la Secretaría de Marina al Gobierno de Baja California y esos lotes están valuados en cerca de 600 millones de pesos, y se va a entregar todo ese dinero al Gobierno de Baja California Sur, se lo va a venir a entregar el Almirante (Rafael) Ojeda al maestro Víctor (Manuel Castro)", indicó.

Los lotes, explicó el tabasqueño, habían sido transferidos por Fonatur, que posee predios de vocación turística en Baja California Sur, a la Secretaría de Marina para que esta los ocupara.

Sin embargo, ahora deberán ser vendidos y el producto de esa transacción será entregado al gobernador morenista.

"Nada más que tengamos los 585 millones de pesos, casi 600, va a venir lo más pronto posible el Almirante Ojeda a entregar esos fondos al Gobernador de Baja California Sur, al maestro Víctor y se van a llevar a cabo esas dos obras", enfatizó López Obrador.

El jefe del Ejecutivo también anunció la firma de un acuerdo con el Estado para continuar con la basificación del personal docente de la entidad

"Vamos a echar a andar un plan de basificación. Vamos a firmar un acuerdo y poco a poco. Se va entregar la basificación de conformidad con la antigüedad", comentó.

"No se preocupen por el futuro porque el futuro es nuestro. Sí está asegurado el que continúe la transformación, hay relevo. Hay relevo y va continuar la transformación".

Le cantan las mañanitas, pero se le van

El retraso en el inicio del evento, luego de que López Obrador estuvo en el informe de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila en Baja California, obligó a los organizadores a improvisar para tratar de evitar que la gente, en su mayoría adultos mayores, no se fuera.

Se repartieron jugos y cuernitos, e incluso se pidió a un asistente que se pusiera a cantar para amenizar.

Interpretó canciones de Vicente Fernández, los Angeles Azules y Eros Ramazzotti en la Arena La Paz.

Pero eso no impidió que decenas de personas se fueran del lugar; cuando AMLO llegó, después de más de dos horas de retraso, y cuatro de espera de los adultos mayores, había filas completas sin ocupar en las gradas.

Quienes se quedaron, entre ellos decenas de servidores de la nación, cantaron a capela las mañanitas al Mandatario, ya que mañana cumple 70 años. AMLO agradeció el gesto mandando abrazos.