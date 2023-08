Dice Ebrard que está preparado para proteger la encuesta

Ciudad de México.- A una semana de que inicie la encuesta para elegir al candidato de Morena que representará al partido en las elecciones presidenciales 2024, Marcelo Ebrard dijo que está preparado para proteger el proceso.

"Vamos a tener 350 representantes. En todo el país estamos, pues ahorita pidiéndoles, yo lo hice por vía whats, que nos informen cualquier cosa que les parezca que de querer influir de manera irregular a la gente.

PUBLICIDAD

"Vamos a la encuesta, estamos resueltos, vamos a protegerla, vamos a defenderla, vamos a insistir y decirle a la gente que voten libremente", dijo el ex Canciller tras su encuentro con seguidores en el Centro de Espectáculos Carma, en Chalco.

Ebrard aseguró que confía en la encuesta y en los simpatizantes, "en lo que no confío es en lo que hacen otras gentes", señaló.

"No vamos a permitir (que hagan una chicanada)", afirmó.

De acuerdo con Ebrard, los llamados y denuncias que ha hecho en torno a una competencia desleal por parte de Claudia Sheinbaum ha tenido efectos en Morena.

"Tiene sus efectos; hay preocupación en el partido; hay una serie de acciones que se están tomando, sí tiene un impacto", agregó.

Dijo que está preparado ante toda adversidad, pero que tienen que respetar la encuesta.

Y, aseguró, que aunque hay un grupo que le encantaría que se fuera del partido, porque les compite y por la gente que lo apoya, no se va a ir a ningún lado.

Sobre qué camino tomaría en caso de que la encuesta no le favorezca, señaló que no piensa en ningún otro cargo que no sea la presidencia.

"No estoy buscando un cargo y no es que sea soberbio; ya fui diputado, esa fue otra etapa de mi vida; ahorita estamos en lo que estamos; es en la presidencia".