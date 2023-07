Dice AMLO que Xóchitl será candidata; 'ella no es pueblo'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Xóchitl Gálvez será la candidata del Frente Amplio por México.

"Ahora ni siquiera es un dirigente político o dirigente de un partido político, es un gerente, Claudio X. González hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez", dijo.

"Hace como 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas", afirmó.

"¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl", se cuestionó AMLO.

"Porque ellos suponen que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo, y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores, desde luego no es de los de arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento, porque también en el bloque conservador hay 'nivelitos'", aseguró.

El jefe del Ejecutivo preguntó qué actitud tendrá el panista Santiago Creel, quien también aspira a la candidatura opositora.

"Ahora lo interesante es ver qué actitud va a asumir Creel", soltó.

El tabasqueño planteó que algunos de los aspirantes ya se bajaron porque se dieron cuenta que ya hay una decisión tomada y no quieren ser comparsa.

"Por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque pues no quieren ser comparsa", lanzó.

Antes, López Obrador dijo que los partidos políticos de Oposición fueron tragados y absorbidos por un "supremo poder conservador".

"Es el caso del PRI, están renunciando no sólo militantes, dirigentes, porque se están dando cuenta de que ya fueron absorbidos, se los tragó este agrupamiento, este supremo poder conservador, cuyo gerente, es Claudio X. González hijo, que no ha constituido ningún partido pero en realidad son los opositores a la transformación", expresó AMLO.

Durante la mañanera, López Obrador indicó que los partidos opositores ya no son determinantes ni influyen en la vida política del país.

"Estamos asistiendo a un fenómeno nuevo porque ya no son determinantes o no influyen en la vida política aunque parezca paradójico, contradictorio, los partidos políticos", afirmó.

"Me refiero a los partidos políticos de oposición. Yo creo que ya dejaron de existir", soltó.

Agregó que el agrupamiento conservador se está deshaciendo de los partidos.

"Y hay un agrupamiento que los absorbió, que yo he llamado supremo poder conservador. Por eso voy a hablar de este tema, y no me pueden los del INE sancionar porque no estoy hablando de partidos políticos legal, legítimamente constituidos, estoy hablando de un poder informal que es el que está actuando en oposición a un Gobierno legal y legítimamente constituido", aseguró.

"Ayer o antier lo dije, y es interesante, que se conozca, por eso se están deshaciendo los partidos de oposición".

El mandatario federal transmitió en las pantallas de la mañanera pedazos de su discurso del sábado 1 de julio en el Zócalo.