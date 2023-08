Dice AMLO que se reparten libros en 30 entidades

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los libros de texto gratuitos de la SEP se distribuyen en 30 estados, en contraste con lo reportado por la SEP, que ayer informó que dichos materiales educativos se reparten en 26 entidades.

En conferencia, el Mandatario federal aseveró que los libros solamente no fueron entregados en Chihuahua y Coahuila.

"Por cierto agradecer a los maestros, padres de familia, porque se entregaron los libros en 30 estados, solo dos no entregaron libros, dos estados, Chihuahua y Coahuila porque presentaron controversias constitucionales y un Ministro que está bien asociado, con potentados decidió resolver que no de distribuyeran los libros mediante una suspensión.

"Este señor (Luis María) Aguilar, al mismo tiempo que el señor Aguilar, nos informó el Procurador Fiscal, que el señor Aguilar guarda en su escritorio un expediente donde una empresa está en litigio porque no quieren pagar 25 mil millones de pesos de impuesto, y este Ministro que tardó tres días así (truena los dedos), fast track, (frena los libros), pero lleva 8 meses con el expediente", declaró.

"Llegó (el caso) a la Corte, así como llegaron las controversias, le llegaron a la presidenta y decidió dárselas al Ministro Aguilar, por qué no a otro. Llega la controversia de Coahuila y al mismo Ministro, son 11, por qué al mismo ¿no?", agregó.

Este lunes, más de 24 millones de estudiantes regresaron a clases para el ciclo escolar 2023-2024, en medio de una cargada de Gobernadores de Morena que respaldaron los nuevos libros de texto.

El Jefe del Ejecutivo no dijo qué sucedió con Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán -gobernados por la Oposición-, entidades donde no se repartirían los nuevos libros por recursos jurídicos y decisión de los gobiernos estatales.

Leticia Ramírez, Secretaria de Educación Pública, aseguró ayer que de los estados que no han repartido los libros, salvo Chihuahua y Coahuila, el resto no tiene justificación para no distribuirlos.