Dice AMLO que revisó libros y tienen menos errores que antes

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que revisó los libros de texto gratuitos de la SEP y sí detectó errores, pero menos que en los ejemplares anteriores.

En conferencia, el Mandatario reiteró que las críticas a los libros que impulsa su Gobierno forman parte de una campaña, pues quienes se oponen a ellos ni siquiera los han leído como él.

- ¿Usted ha revisando lo libros?

- "Sí, claro que sí".

- ¿Ha encontrado errores?

- "No, muy pocos".

- ¿Como cuáles?

- "Errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones, se ha mejorado mucho, no tienen errores. Tienen muchísimo menos errores que los otros libros", declaró.

"Me refiero a errores gramaticales, no existe eso, realmente fue una campaña pesando de que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar, se iban a asustar padres de familia, maestros, pues no, porque es mentira, es pura falsedad y ya pues se está entendiendo de esa manera", agregó.

Apenas este martes, el Jefe del Ejecutivo planteó instalar un tianguis para ofrecer esos contenidos a quienes quieran tenerlos ante los reveses judiciales a los libros.

Y un día antes acusó que quienes se manifiestan contra nuevos libros de texto de la SEP están manipulados y desinformados.