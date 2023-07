Dice AMLO que obedecerá a INE, pero arrecia ataque a Xóchitl

Ciudad de México.- Pese a decir que obedecerá medidas cautelares aprobadas por el INE que le prohíben pronunciarse sobre temas electorales y aspirantes presidenciales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arreció ataques contra Xóchitl Gálvez y dijo que es una farsa.

"Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones en este caso de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta porque es muy injusto que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones (del INE).

"(....) Como la señora Xóchitl denunciaba, denunciaba y denunciaba... y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas, y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatinas, pasó a ser millonaria. Dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos, tanto del Gobierno como de desarrolladores, por mil 400 millones de pesos, una empresa próspera; y empiezan a decir que no jugamos limpio. Todavía lo puedo decir (todo esto sobre Xóchitl), porque no nos han notificado (los del INE). Una vez que nos notifiquen ya no podemos hablar, pero todavía tenemos unas horas", comentó López Obrador.

Xóchitl Gálvez interpuso el 11 de julio una queja ante el INE por violaciones de López Obrador a la equidad electoral por emitir en distintas conferencias mañaneras comentarios en su contra, dos días después la Comisión de Quejas le dio la razón y ordenó a AMLO abstenerse de emitir expresiones en contra de aspirantes al 2024, como la misma panista.

El resolutivo, aprobado unánimemente, le ordenó al Presidente abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo -en referencia a Xóchitl Gálvez- que el bloque conservador ahora quiere "vender" al pueblo del México una "farsa" al poner "a una mujer que vendía gelatinas y logró superarse".

"(Xóchitl Gálvez) es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México, tardaron más de tres décadas saqueando al País. (...) Un poco el engaño de cuando Fox, de que era una gente sincera que iba a acabar con la corrupción y muchos se lo creyeron.

"Luego vendieron esto de un hombre guapo (Peña Nieto) e hicieron hasta una telenovela. Y, ahora, nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatinas ha logrado superarse", agregó.

