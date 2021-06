Dice AMLO que no se despedirá a médicos contratados en pandemia

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrán despidos de personal médico que fue contratado durante la emergencia por el Covid-19, pues se necesitan médicos, enfermeras y especialistas.

"No va a haber despido de personal médico. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, no solo por la pandemia, mucho más (los especialistas). Entonces no vamos a despedir a los que ya se contrataron con la pandemia, además de que nos ayudaron en los momentos más difíciles, los necesitamos porque hay un déficit de médicos.

"Ojalá y los defensores del conservadurismo corrupto atendieran eso, pensaron en esto, saben que nos dejaron un déficit de médicos, nuestro País no tiene los médicos que requiere por una política absurda, de rechazar a quienes querían estudiar medicina o especializarse", señaló en conferencia matutina.

REFORMA publico que personal médico y de intendencia que atendió a pacientes Covid en Oaxaca se instaló ayer en el Zócalo para exigir al Presidente que el Insabi los reinstale en sus puestos de trabajo, de los que fueron despedidos tras la baja de contagios