Dice AMLO que Financial Times debería ofrecer disculpas

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Luego que el Financial Times advirtiera que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría en vías de convertirse en una nueva figura del autoritarismo en América Latina, el mandatario federal sostuvo que el diario británico tendría que ofrecer disculpas en vez de estar cuestionando su proyecto de Nación.

"Pues el Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo, y ese modelo ha fracasado. Entonces, ellos, en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo en lo económico, en lo social, en lo político, deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero", expresó.

"El Financial Times, como otros periódicos famosos, sin ética, no han hecho la autocrítica. Deberían ellos de señalar, de hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal. Entonces, no hacen eso y sí siguen apostando a querer mantener privilegios, a querer mantener la política de saqueo, de corrupción, que se impuso en países como el nuestro".

Un artículo editorial del medio inglés, publicado el domingo y titulado "López Obrador se vuelve el nuevo líder autoritario de América Latina", también afirma que cuando un Presidente exige "lealtad ciega" de los funcionarios deberían sonar las alarmas, y previene que la Corte cedió a la voluntad del Presidente al avalar la consulta popular para enjuiciar a los ex Presidentes.

Cuestionado sobre el contenido del artículo en su conferencia matutina, López Obrador dijo que aunque no les guste a medios como Financial Times, Washington Post o Reforma, él va seguir adelante con su política de gobierno.

"Ya nosotros, aunque el New York Times y el Financial Times, y el Washington Post y el Wall Street Journal no les guste, pues vamos a seguir adelante con nuestra política; y desde luego, si no le gusta aquí al Reforma, pues también es lo mismo; o sea, yo creo que hasta mejor el Reforma que el Financial Times, pero esa es otra cosa", abundó.

López Obrador insistió que la crisis en México y en el mundo se produjo fundamentalmente por el modelo económico neoliberal que se caracterizó por privatizar, apoyar sólo a sectores minoritarios y abandonar al pueblo.

"Eso fue lo que ocasionó el derrumbe del modelo neoliberal. Lo que vino a hacer la pandemia fue nada más precipitar ese fracaso, pero ya, hablando coloquialmente, el modelo neoliberal estaba tocado, estaba ya sentido, estaba afectado, la pandemia lo terminó de destruir", agregó.