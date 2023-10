Dice AMLO que comunicación está rota; no sabe si hay muertos

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que desconoce si hay muertos por el paso del huracán "Otis" en Guerrero, pues se perdieron las comunicaciones por completo.

En conferencia, el Mandatario reconoció la fuerza del huracán, el cual impactó como categoría 5.

"Pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, en la costa grande, en Acapulco, en Tecpan, todo ese tramo de Tecpan a Acapulco y otros municipios, Atoyac, y los que están en esa franja, y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones por completo.

"(...) Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos. Si daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista, llegando a Acapulco, tiene derrumbes, ya están los de comunicaciones y transportes trabajando, nuestra mayor preocupación en la carretera de la costa grande y la población que vive de Acapulco hacia Zihuatanejo.

Aunque por primera vez mostró interés en visitar de inmediato una zona de desastre, el Mandatario federal reconoció que la destrucción en Guerrero, por el paso de "Otis", fue de tal magnitud, que tal vez no existan condiciones para que pueda llegar al lugar, que se encuentra totalmente incomunicado.

"Es posible, pero vamos a ver qué información tenemos más apegada a lo sucedido, van a estar los Secretarios de Marina, de Defensa, la Secretaria de Seguridad y protección Ciudadana, de Comunicaciones y yo voy a estar pendiente, desde ayer lo estoy, pero sí es un huracán muy fuerte, tuvo un comportamiento atípico, nos reportaron que iba a intensificarse muy pronto, esto no pasaba en décadas y voy a estar pendiente".

- ¿De qué dependería que vaya?

"De cómo llegamos, el aeropuerto militar tiene destrucción, afortunadamente la pista está bien, pero no hay posibilidades de volar en avión, en helicóptero, no se puede, vamos a esperar, el pronóstico es que (baje la intensidad) en el día, vamos a ver".

El Jefe del Ejecutivo destacó que "Otis" golpeó como huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

"Yo ayer, cuando me informaron que, porque pocas veces, según los registros, se desarrolla así un huracán, tan pronto y con tanta fuerza".