Dice AMLO a clase media: reflexionen, no alberguen odio

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la clase media a reflexionar y no albergar odio tras los resultados electorales.

"Hay mucha gente de clase media, que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión. A buscar argumentos, a no dejarse engañar, y también a que no abandonen el principio filosófico y humanista del amor al prójimo, que no alberguen odio, que hay que tenerle respeto y mucho amor a nuestros semejantes", expresó.

"También no les gustan nuestros adversarios, porque ellos tienen otra información, tienen otros datos y han sido desinformados, los han hecho vivir en una burbuja, por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo, todavía no lo internalizan, están como pasmados, sorprendidos, no esperaban eso, no esperaban eso".

López Obrador también hizo referencia a un mensaje que circuló en redes sociales, donde una persona anunciaba que a partir de ese momento ya no daría propina al "viene viene", no dejaría el 10% al mesero, no pagaría al "limpia parabrisas", no donaría en caso de desastres naturales o terremotos, y no daría propina de $10 pesos al "cerillo" del súper, aunque fuera adulto mayor. El mensaje concluía con la frase "Ellos votaron por Morena #QueLesAyudeMorena".

El Presidente señaló este tipo de expresiones como un ejemplo preocupante de los pensamientos fanáticos e intolerantes que algunas personas pueden llegar a externar, advirtiendo que "esos odios que se desatan con las transformaciones deben de evitarse por todos los medios".

López Obrador hizo un llamado a la reflexión y autocrítica: "Todos cometemos errores, todos nos apasionamos, nos excedemos, somos seres humanos, solo el creador es perfecto, pero yo creo que en momentos como este, en el caso de nuestro País y en el mundo, es importante la reflexión, la autocrítica, no caer en la autocomplacencia, es de sabios, cambiar de opinión y cuando menos, respetarnos".

'Maltrataron a Zaldívar'

El Mandatario puso como ejemplo, lo que dijo fue el maltrato que sufrió el ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, cuando fue a votar.

"Me estaban comentando que fue a votar el ministro Zaldívar, que vive creo en las Lomas y que lo maltrataron en la fila para votar y que le gritaban: eres un traidor".

Comparó esto con cuando un grupo de la alta sociedad celebró el asesinato del Presidente Madero en 1913. "Me acordé de cuando, en vísperas del golpe y del asesinato del Presidente Madero, asesinan, lo torturan a su hermano Gustavo, en la Ciudadela y un grupo de fifís, de la más alta sociedad, hacen una caravana para celebrarlo".

López Obrador advirtió que "esos odios que se desatan con las transformaciones deben de evitarse por todos los medios". Agradeció que, a pesar de insultos, los adversarios "han logrado autolimitarse, eso lo tenemos que celebrar porque no es poca cosa llevar a cabo una transformación de manera pacífica".