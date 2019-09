Detienen al exdiputado Charrez

Ciudad de México— Cipriano Charrez Pedraza, exdiputado federal de Morena desaforado en abril pasado y quien es señalado como el autor material de un homicidio culposo que ocurrió en Hidalgo, fue detenido en la Ciudad de México.

El exlegislador fue aprehendido en la calle Atenas, de la Colonia Juárez, momentos después de que se le leyeron sus derechos y se le aseguró que el delito amerita prisión oficiosa, aunque no se le informó cuál.

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre esta detención por parte de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).

Charrez Pedraza inició su protección legal desde el pasado 17 de septiembre, cuando presentó ante el Juzgado Primero de Distrito en Hidalgo un amparo indirecto contra una orden de aprehensión, aunque no se especifica por qué delito.

El expediente 1088/2019 fue admitido un día después, y el pasado 19 de septiembre, el Juzgado Primero de Distrito en la entidad le otorgó una suspensión provisional para no ser detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.

La audiencia incidental donde se decidirá si le conceden la suspensión definitiva será el próximo 26 de septiembre.

El pasado martes, el hidalguense acusó a las autoridades estatales de represión, luego de que policías estatales ingresaron a una clínica a verificar que éste estaba internado por salmonela, motivo por el cual no se presentó a su audiencia en Pachuca.

"Esto se llama represión Sr. Fayad, Sr. Simón Vargas, Sr. Raúl Arroyo. Dijera nuestro Presidente, 'No provoquen al tigre porque yo seré quien lo calme", publicó.

Se prevé que el detenido sea ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.

En abril pasado, Cipriano Charrez perdió su fuero constitucional con 347 votos a favor, 36 en contra y 53 abstenciones en la Cámara baja.

Asimismo, fue inhabilitado de sus derechos partidistas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por un periodo de seis meses.

El exdiputado federal es el principal señalado del homicidio culposo, omisión de auxilio y daños en propiedad ajena, tras un accidente automovilístico en octubre de 2018, el cual le quitó la vida a una persona en Ixmiquilpan.