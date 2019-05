Detienen a exalcaldesa de León por peculado

Ciudad de México— La exalcaldesa Bárbara Botello fue detenida este jueves en León, Guanajuato, acusada de peculado por alrededor de un millón 577 mil pesos.

De acuerdo con el diario AM de León, la exedil fue detenida alrededor de las 6:00 horas en su domicilio de Club de Golf La Hacienda.

En octubre de 2017, el Gobierno de Miguel Márquez Márquez solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de desafuero, que no procedió, contra la entonces diputada federal priista.

El objetivo era continuar con la averiguación previa 101/2015 por el presunto delito de peculado.

La denuncia penal derivó de una investigación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que detectó que durante 2013 y 2014 la exalcaldesa y otros servidores públicos suscribieron seis contratos de prestación de servicios con empresas, las cuales no realizaron trabajo alguno.

Se estima que el daño al erario por estos contratos es de alrededor de un millón 577 mil 600 pesos.