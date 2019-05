Detienen a dueño de Ficrea en EU

Ciudad de México— Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, fue detenido está mañana en Texas, Estados Unidos, para ser extraditado a México, informó Javier Navarro-Velasco, síndico del concurso mercantil de la extinta Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

Ficrea fue una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que en 2014 defraudó a cerca de 6 mil 800 ahorradores, también por alrededor de 6 mil 800 millones de pesos.

Hasta ahora hay 4 mil 340 afectados inscritos en el concurso mercantil, que sólo han recuperado 20 por ciento de los ahorros que depositaron en Ficrea.

Navarro-Velasco precisó que esta extradición se deriva de demandas penales presentadas dentro del concurso mercantil de Ficrea.

"Según la información de mis abogados en EU podemos confirmar que hay una detención, lo que no sabemos es si es para efectos de la extradición o si es para efectos de alguna otra razón, porque en una página (de la Interpol) aparece como detenido y en otra como custodiado)", indicó.

"Cuando hay una orden de aprehensión en un país, para poderla ejecutar en otro país, se manda una solicitud de extradición. Ahora Olvera está detenido o custodiado por autoridades americanas (estadounidenses) en tanto se cumplan los requisitos legales de extradición", mencionó.

Asimismo, explicó los escenarios que pudieran ocurrir luego de la detención.

La autoridad estadounidense tiene la facultad para decidir si se cumplen o no los requisitos de extradición; en caso de que no se cubrieran, Olvera podría quedar libre en el país vecino del norte; por el contrario, si las condiciones se cumplen, deportarían a Olvera a México.

En ambos casos, Olvera podría defenderse.

"Él podrá defenderse tanto en los tribunales de México como de Estados Unidos, pero si lo extraditan iría a prisión y para poder salir tendría que garantizar los montos que le reclamamos en alguna de las averiguaciones", aseguró.

La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará los trámites de extradición ante una Corte de Distrito, aunque su eventual entrega al País no ocurrirá en el corto plazo, a menos que haya concluido el término de su estancia legal en el vecino país del norte y no tenga en curso un juicio migratorio.

Una de las órdenes de aprehensión libradas en su contra es por presuntamente disponer de 90 millones 423 mil 250 pesos de sus inversionistas para adquirir 11 inmuebles en Acapulco, Guadalajara, Ciudad de México y Estado de México.

Otra es sobre supuestas transferencias ilícitas por más de 100 millones de pesos y una más por simular un préstamo de 33 millones 100 mil pesos a la empresa Ideas Mobiliarium.

Los delitos que le imputan son fraude y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

El síndico expuso que los afectados sólo han recuperado 20 por ciento de sus ahorros porque los bienes subastados que pertenecían a Ficrea han perdido valor.

"Los valores de los bienes no han tenido el valor del mercado. No hay compradores por un lado, y por el otro, ha habido negociaciones para obtener los mejores precios, pero eso es lo que se ha logrado recuperar, 20 por ciento, que no es poquito porque estamos hablando de mucho más de mil millones de pesos", declaró.