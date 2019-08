Detienen a Carlos Ahumada en Argentina

Ciudad de México— Agentes de la Interpol y la Policía Federal de Argentina detuvieron esta tarde en Buenos Aires al empresario Carlos Ahumada, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 472 mil 236 pesos, en perjuicio del fisco de nuestro País.

La expareja sentimental de Rosario Robles fue detenido en el puerto internacional Aeroparque Jorge Newbery de la capital argentina, en posesión de una cantidad indeterminada de dólares americanos y pesos argentinos, confirmó la FGR.

"Lo anterior ocurrió en razón de la Ficha Roja solicitada por Interpol México, a petición de la FGR, con motivo de una defraudación fiscal que probablemente cometió en contra de la Hacienda Pública de nuestro País, por la cantidad de un millón 472 mil 236 pesos, por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) que debió haber enterado y no lo hizo", señaló la Fiscalía.

La captura del ex dueño de Grupo Quartz tiene como origen una denuncia de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentada en el 2016 ante la Fiscalía General de la República.

"Esta investigación se inició en 2016 y fue retomada por esta Administración, con lo cual se logró la detención preventiva a través del Sistema Interpol, en razón de lo cual se iniciará de inmediato el proceso de extradición", dijo la FGR.

El delito de defraudación fiscal no es grave y, en principio, no amerita la prisión preventiva de oficio; no obstante, la norma también permite a los jueces considerar otros factores como el riesgo de fuga de un indiciado para dejar en la cárcel a alguien acusado por un ilícito que no amerita esta medida cautelar.

Ahumada fue el detonador de los videoescándalos que llevaron a la cárcel a mediados de la década pasada a cercanos colaboradores del entonces Jefe de Gobierno capitalino Andrés López Obrador.

El empresario videograbó a Gustavo Ponce Meléndez, Secretario de Finanzas de la ciudad, en casinos de Las Vegas, y a René Bejarano, uno de los operadores políticos más allegados al tabasqueño, llenando maletas de dinero en efectivo.

Desde 2001, los nexos Rosario Robles-Carlos Ahumada quedaron en evidencia. Robles era Jefa de Gobierno del DF. El empresario era patrocinador de campañas y luego desde los Gobiernos le asignaban obras y contratos.

El 3 de marzo de 2004, se exhibieron los videos (grabados en abril de 2003). Ahumada reclamaba que el Gobierno de López Obrador en la Ciudad de México había incumplido con otorgar contratos.

El 5 de marzo de 2004, Robles era líder del PRD y se revelaron sus pactos con Ahumada. Y, posteriormente, el 30 de marzo de 2004, Ahumada fue detenido en Cuba.

El Gobierno cubano lo deportó el 28 de abril de 2004 y fue encarcelado en el Reclusorio Norte, acusado de diversos fraudes.

Finalmente, el 8 de mayo de 2007, quedó en libertad y tiempo después regresó a Argentina, su País natal.

Con Ahumada, son ya tres los personajes vinculados a los videoescándalos que han sido detenidos en los últimos 40 días por el Gobierno Federal, de Andrés López Obrador.

El 9 de julio pasado fue aprehendido Juan Collado, quien fuera abogado de Ahumada y se reuniera con un funcionario del CISEN y Diego Fernández de Cevallos, previo a la difusión de los videos en marzo de 2004.

Collado está preso en el Reclusorio Norte procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El pasado miércoles, un juez federal ordenó encarcelar a Rosario Robles, quien fuera pareja sentimental de Ahumada, por supuestamente haber sido omisa ante los desvíos de más de 5 mil millones de

pesos en la Sedatu y la Sedesol.

Robles está internada desde entonces en el Penal de Santa Martha Acatitla, procesada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no amerita la prisión preventiva oficiosa, aunque el juez consideró que existía un riesgo de fuga y por ello decidió dejarla en prisión.

Al parecer, para el empresario argentino los asuntos penales no terminarán con este caso de defraudación al fisco.

A fines del mes pasado, la FGR informó a un juez federal que ya contaba con elementos suficientes para proceder contra Ahumada por un presunto fraude y extorsión de 400 millones de pesos en agravio de Rosario Robles y del PRD.

Este caso corresponde a una denuncia presentada en agosto de 2013 por Robles en contra de Ahumada, por presuntamente tomar su firma de un documento en blanco e inscribirla en un pagaré apócrifo fechado el 1 de agosto de 2003.

En la época de los videoescándalos, Ahumada sostenía una relación sentimental con Robles, quien ahora se encuentra encarcelada en el Penal de Santa Martha Acatitla por supuestamente haber sido omisa ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos en la Sedatu y la Sedesol.