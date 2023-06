Detienen a alcalde en Puebla... ¡Por disparar al aire!

El alcalde de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, fue detenido por disparar un arma de fuego durante la Feria Patronal de Libres, un Municipio aledaño, en los límites de Puebla con Veracruz.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo 25 de junio, cuando el alcalde emanado del partido "Compromiso por Puebla", realizó varios disparos al aire.

De inmediato, elementos de la Policía municipal lo detuvieron y fue puesto a disposición de un Ministerio Público.

Además del edil, también fue detenido su escolta, identificado como Arturo "N".

"Hubo alteración del orden público por parte del C. Said "N" y el C. Arturo "N" por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad del operativo 'San Juan 2023', logrando el aseguramiento oportuno de los ya referidos masculinos por parte de elementos de Seguridad Pública municipal, y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para resolver su situación jurídica dentro del término de ley", informó el Ayuntamiento de Libres.

"Aclaramos que no hubo ni lesionados y hechos que lamentar como resultado de este incidente. Queremos dejar en claro que reprobamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestros ciudadanos".

El gobernador de Puebla, Salomón Céspedes, aseguró que ningún ciudadano ni funcionario está por encima de la ley.

"Están las investigaciones corriendo, es algo que condenamos, que no puede ser en ningún tipo de funcionario, y digo de ningún tipo, más allá de lo partidista, es un tema de la esencia personal de cada uno de los ciudadanos, nadie tiene derecho a violentar la ley, aplica para todos", expresó en conferencia matutina.

Hasta el momento, los detenidos están a la espera de la próxima audiencia que defina legal o no su detención.