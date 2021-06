'Detenciones, en casi todos los casos de violencia política'

Tomada de Facebook

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en "casi todos" los casos de violencia contra candidatos hay responsables detenidos, y se refirió al reciente asesinato de la candidata de MC en Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán.

"Ahora que estamos en este proceso electoral, que algunos candidatos han sido agredidos y han perdido la vida, casi en todos los casos se tienen detenidos presuntos responsables, mañana vamos a informar de eso aquí.

"Porque han presentado denuncias de estos hechos y queremos informar en cómo se ha avanzado en el castigo a responsables. Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue asesinada, ya ayer hubo detenciones", señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal advirtió que quien comete un ilícito será castigado, aunque tengan influencias y compren a las autoridades.

"Esto lo digo no solo para informar de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va suceder nada, porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencias.

"Eso ya no funciona, el que comete un delito es castigado, entonces vamos a seguir actuando así", afirmó López Obrador.

En tanto, ayer, en Veracruz, Gerson Morales Villanos, ex Alcalde de Yanga y actual candidato del PAN al mismo Ayuntamiento, fue atacado a balazos en su casa de campaña en el Municipio de la región central montañosa de Veracruz.

Por el ataque murió Israel Castillo Ruiz, hermano del presidente del Comité Directivo Municipal del partido, y otra persona resultó herida.

También por la mañana de este lunes, el operador político de Morena, Omar Ku Urtiz, apareció sin vida, luego de dos días de desaparecido, en una casa abandonada en la Colonia El Olmo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

La noche del domingo, Rosa Elia Milán Pintor, candidata del PT-Morena a la Alcaldía de Cuitzeo, fue blanco de un ataque a balazos en el que resultó herido su esposo, confirmó la Fiscalía General de Michoacán.

También en la noche del 30 de mayo, en San Luis Potosí, en pleno mitin político, hombres armados intentaron atacar a Salvador López Amaro, candidato del PVEM-PT a la Alcaldía de Villa de Arriaga, pero, aunque éste resultó ileso, hirieron de gravedad a uno de sus colaboradores.

Porfirio Eusebio Lima, candidato del PVEM a la Alcaldía de Acajete, fue plagiado el pasado 29 de mayo y su automóvil apareció abandonado en el Rancho Santa Rosa.

El miércoles de la semana pasada, Hugo Bobadilla Gutiérrez, candidato del PT a una diputación local en Morelos, fue atacado a balazos, cuando se dirigía a su casa después de un mitin en Yecapixtla.

Ese mismo día, Jorge Alberto Alonso Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Acapulco por el partido Fuerza Por México, fue baleado cuando viajaba en una camioneta en el Fraccionamiento Costa Azul.

El martes 25 de mayo, Alma Rosa Barragán, candidata a la Presidencia Municipal de Moroleón, Guanajuato, fue asesinada a balazos en una acto proselitista en ese municipio, y Omar Plancarte, aspirante a la Alcaldía de Uruapan por el PVEM, fue secuestrado en su rancho en Michoacán.

Ese mismo día, los candidatos Xóchitl Flores, en Chimalhuacán, y Fermín Ruano, en Ayutla de los Libres, fueron agredidos a golpes.

En mayo también fueron ejecutados Arturo Flores, candidato de MC a regidor en la Alcaldía de Landa de Matamoros, Querétaro, y Abel Murrieta Gutiérrez, candidato del mismo partido a la Alcaldía de Cajeme, asesinado mientras realizaba un recorrido proselitista en Ciudad Obregón, Sonora.