Detectó la UIF ilícitos a gigante inmobiliario

Ciudad de México— Los hermanos Max y André El Mann Arazi, dueños de Fibra Uno, el mayor fideicomiso de inversión inmobiliaria en México, fueron denunciados por presunto lavado de dinero y fraude fiscal desde 2020.

Un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela que ambos reportaron al fisco ingresos muy por debajo de lo que realmente obtuvieron, y que incluso llegaron a declararse en ceros y con pérdidas en casi todos sus ejercicios anuales.

Pero además, enviaron y recibieron al extranjero sumas millonarias de dinero sin declarar el motivo.

“Lo que hace suponer que, probablemente los activos que manejaron en sus cuentas bancarias son resultado de actos no lícitos y que únicamente informaron a la autoridad hacendaria datos no reales, para que ésta no pueda identificar el verdadero total de los recursos y el beneficiario final”, se estableció en la denuncia del 25 de marzo de 2020, presentada por el entonces titular Santiago Nieto.

Sólo André El Mann declaró ingresos entre 2012 y 2018 por 3 mil 209 millones de pesos, pero conforme la información hallada por la UIF, sólo entre 2013 y 2018 en realidad recibió al menos 4 mil 476 millones de pesos.

Eso sin contar con las mil 156 transferencias a 19 países, algunos de ellos paraísos fiscales, por 49 millones 761 mil dólares, 2 millones 411 mil euros y 6 mil 525.9 millones de pesos. “André El Mann operó elevadas cantidades de dinero desde y hacia el extranjero sin justificarlas, por lo que son consideradas inusuales”, se advierte.

FGR lo beneficiaría ilegalmente

Con el cheque por 2 mil millones de pesos que entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) como reparación del daño por un fraude al Infonavit, los hermanos El Mann compraron inmunidad ante otras investigaciones de asuntos más graves, acusó su exsocio Teófilo Zaga Tawil.

En un escrito a la FGR, a la que acusa de faltar a sus deberes, Zaga afirmó que los El Mann pidieron el criterio de oportunidad el 20 de febrero de 2020, un mes antes de que la UIF los denunciara por lavado y fraude fiscal.