Detectan robo hormiga de vacunas contra influenza

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Funcionarios de la Secretaría de Salud (Ssa) detectaron el modo mediante el que roban las vacunas de influenza, algunos perpetrados desde las mismas instancias públicas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, refirió que esta dependencia tiene reporte de al menos seis casos sobre los que ya se han presentado las denuncias correspondientes.

"Hemos detectado robos, robos francos, robos abiertos, en este caso a una de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (....), pero existe otra modalidad que es el robo hormiga al interior de las instituciones. Existe sabotaje", denunció.

Indicó que el robo hormiga puede ocurrir en más de una unidad, en puntos de servicio o incluso en almacenes centrales o periféricos.

Del sector público, apuntó, se vende a entidades privadas que van desde consultorios individuales y especialistas hasta estaciones de vacunación o de vacunología privada.

Otro método identificado, agregó, es la difusión de anuncios. Se tiene, dijo, documentación sobre cotizaciones de venta que van de entre 500 y 800 pesos.

Resaltó que la marca Vaxigrip es exclusiva del sector público y la Fluzone saldrá hasta noviembre para el mercado privado, por lo que, subrayó, al momento no debe venderse ninguna de las dos y quien la compra o comercia incurre en un delito.

Además, quien las adquiera, advirtió, contrae el riesgo de comprar una vacuna falsa, pues se pierde la calidad de frío, con lo que no se garantiza su calidad e incluso podría estar adulterada

Las denuncias presentadas, abundó, se interponen tanto a nivel estatal como federal.

El tema es de tal importancia, subrayó, que se ha tocado en el Gabinete de seguridad.

Niegan desabasto

El funcionario aseveró que no existe desabasto sobre las vacunas de influenza.

Se compraron, informó, 36.5 millones de vacunas mediante un contrato multianual establecido desde 2015 signado en la Administración pasada.

"Entonces no se preocupen de especular si hay o no vacunas, y si habrá o no desabasto", expuso.

Es posible, aclaró, que debido a la demanda, una persona llegue y no encuentre vacuna en un determinado momento en una instancia de salud, pero aseveró que se irán surtiendo las dosis.

"Puede pasar que en una semana específica o en otra, o en la otra, haya personas que lleguen (y les digan) se acabaron las vacunas, a la semana siguiente hay otro embarque y va a haber vacunas", sostuvo López-Gatell.