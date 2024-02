Detectan mina explosiva puesta por el narco en Tamaulipas

Ciudad Victoria, México.- Sin precisar la ubicación, el Secretario de Seguridad de Tamaulipas, el General Sergio Chávez García, dijo que detectaron una mina terrestre en la región fronteriza que habrían "sembrado" miembros del crimen organizado.

García, además, descartó que los narcos operen con drones para enfrentar a sus rivales.

"Detectamos una (narcomina)", expresó el General, "y, de conformidad con el protocolo para salvaguardar la integridad del personal de la Guardia Estatal, lo que se hace es aislar el lugar y se notifica a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien dispone de personal especialista del servicio de materiales de guerra, y fue quien llevó acabo la neutralización y detonación del artefacto".

Las búsquedas de lo que el funcionario llamó "artefacto explosivo improvisado" se han realizado en Río Bravo, Reynosa y San Fernando.

Chávez explicó que se trató de un artefacto casero con un alcance limitado.

"No obstante pues tenemos cuidado para evitar caer en ese tipo de situaciones", agregó.

El Secretario aseveró que las minas son utilizadas por grupos del crimen organizado para agredir a los bandos rivales y descartó que se trate de narcoterrorismo, ya que no los han empleado en agresiones contra la población.

"Yo creo que no (es narcoterrorismo) porque no van contra la población, sino que es una lucha que tienen entre ellos", aseguró, "en el terrorismo el objetivo principal es atemorizar a la población, lo cual no es el caso".

Grupo REFORMA publicó el pasado 17 de febrero que luego de causar bajas a la milicia en Michoacán, el uso de minas terrestres por parte del crimen organizado llegó a Tamaulipas, según denuncias de mandos policiacos.