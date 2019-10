Detectan huachicoleo fiscal en gasolina

Ciudad de México— En las aduanas del país se ha detectado contrabando de combustibles, los cuales entran como aceites al mercado mexicano, señaló Ricardo Ahued, administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Indicó que se han identificado modalidades donde los importadores declaran ingresar aceite, cuando en realidad el producto es un hidrocarburo, para pagar un impuesto menor, acción que calificó de huachicoleo fiscal.

"Tenemos las tarjetas en las que cambiaban en los documentos de importación los aranceles para que pagaran diésel y otros aceites para ingresar gasolina. Fueron detectados y operados y esto ha permitido que tengamos elementos de contención de delitos fiscales en coordinación con Hacienda, el SAT y la Fiscalía.

"No se va a permitir mayor tráfico en las aduanas ni este tipo de delitos que sí lastiman mucho los ingresos del país, es el huachicoleo fiscal que no se puede permitir", comentó.

Aunque no compartió el nombre ni el número de empresas que están implicadas en éstas prácticas, por encontrarse abiertas las carpetas de investigación, apuntó que aplicarán todas las sanciones vigentes a los implicados.

"Si se constituye un delito de lavado de dinero, sí es un delito fiscal, cualquier delito se va a atender, nosotros, las aduanas, presentaremos las denuncias y como 'cadenita' se van a llevar la sorpresa.

Entre las medidas que considera Ahued está el decomiso de vehículos y productos, así como consecuencias para quien comercialice los productos que entraron bajo esta modalidad.

Señaló que la mayor incidencia de esta práctica se da en las aduanas del norte de México, pero podría afectar al puerto de Veracruz, por eso ya trabajan en la implementación de tecnología y cambios en el proceso para evitar que ingresen gato por liebre.

"Con esta nueva modalidad de importación masiva de hidrocarburos, tanto de diésel y gasolina, tenemos que modernizar nuestras instalaciones con equipo que nos permita detectar de inmediato.

"Estamos trabajando con grandes contribuyentes, por instrucción de la jefa del SAT, para atender más profundamente el problema. Trabajamos en las mesas para saber el tipo de equipo y tener una coordinación en los criterios y conseguir el servicio para poder contar con todos los ingresos y cobrar los que entran el país", expresó.

Señaló que, a mas tardar a fin de año o a principios del próximo, las aduanas ya contarán con el equipo aplicado para incrementar los ingresos por hidrocarburos importados al país.

Además, anunció que esta semana se desplegará la Guardia Nacional en la aduana de Tijuana para vigilar la mercancía, incluso cuando ésta salga de ella.

"Los miembros de la Guardia Nacional van a tener facilidades de nuestra parte en zonas fronterizas y portuarias para hacer el trabajo de resguardo que de por sí ya se hace, pero se va a reforzar con más elementos para que tengamos mejor agilidad y control al exterior", indicó.

Ahued dijo que los miembros de la Guardia Nacional que se integren al resguardo de aduanas no requerirán mayor capacitación, pues sólo harán trabajos de vigilancia de acuerdo a lo establecido con sus facultades y se limitarán a la contención de delitos.