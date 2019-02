Detectan desvíos por 378 mdp en Diconsa

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó desvíos por 378 millones 566 mil pesos de Diconsa mediante contratos con universidades y entidades públicas en 2017.

En su informe de la revisión de la Cuenta Pública entregado hoy a la Cámara de Diputados indicó que Diconsa, la red de abasto de alimentos en zonas marginadas, firmó un Anexo de Ejecución por 325 millones 249 mil pesos con la Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM) a pesar de que este fondo ya estaba en proceso de extinción y liquidación.

En diciembre de 2016, el Consejo Universitario de la UAEM aprobó la desaparición de ese Fondo, según dijo el entonces Rector y hoy presidente de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, Jorge Olvera García, para fortalecer la política de transparencia y rendición de cuentas de la entidad pues por varios años fue exhibido en casos de desvío de recursos.

Sin embargo, según la ASF, Diconsa, dependiente de la Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, firmó ese anexo un contrato, por lo que el FONDICT-UAEM siguió trabajando con las irregularidades que le habían documentado antes como no contar con la capacidad técnica, subcontratar y simular la entrega de servicios.

"Se comprobó que la instancia ejecutora no efectuó ni cumplió con las funciones objeto de los servicios por las cuales fue contratado, y los entregables y viáticos no reúnen los requisitos o no cuentan con el soporte correspondiente", indica la Auditoría.

Según el informe, por este contrato se hicieron pagos indebidos por 325 millones 249 pesos, pero en el documento no se explica el fin que tuvo el contrato.

La Auditoría también indicó que la Diconsa pagó al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan componentes tecnológicos y desarrollo de una plataforma y solución, sin autorización de Hacienda, usando una partida indebida y sin que se justificara la compra.

Según la auditoría, los componentes tecnológicos se pagaron en 31 millones 621 mil pesos cuando su precio real era de 3 millones 855 mil pesos.

Además, pagó por mantenimiento y actualización de sistemas de información 24 millones cuando el Instituto acreditó haber pagado 15 millones a un tercero.

El total del desfalco de los contratos entre Diconsa y el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan ascienden a 63 millones 250 mil pesos.

La Auditoría determinó siete promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Recordó que durante seis años ha exhibido el desvío de recursos públicos mediante contratos con las universidades públicas, sobre los que se han montado reportes periodísticos.