Detectan desfalco por 226 mdp en Cultura

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desfalco por 226 millones 667 mil 599 pesos en los apoyos y donativos otorgados por la Secretaría de Cultura (SC) a 308 proyectos municipales y estatales, y a asociaciones civiles en 2017.

Según el informe de la Cuenta Pública de ese año, cuya tercera entrega fue presentada este miércoles, en 34 proyectos se hallaron eventos culturales no realizados, cotizaciones presumiblemente falsas o alteradas, bienes no adquiridos, precios inflados, firmas apócrifas, responsables que se autobeneficiaron, proveedores no localizados e incluso un pago a un proveedor clasificado por el SAT como empresa que factura operaciones simuladas.

Por estas acciones, se contabilizó un desfalco por 63 millones 485 mil pesos.

En otros 274 proyectos revisados no se encontró con la documentación comprobatoria de la aplicación de 180 millones 283 mil pesos, aunque en el transcurso de la investigación, se recuperaron 17 millones 100 mil pesos.

La Auditoría determinó tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Los proyectos apoyados por la (SC), encabezada entonces por Cristina García Cepeda, fueron seleccionados mediante una convocatoria de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, por lo que la Auditoría emitió una sugerencia a los legisladores para que publiquen los "Criterios de Selección de los Proyectos".

Asimismo, la SC no contó con mecanismos de control para el otorgamiento, aplicación,

supervisión y comprobación de los recursos; hechos que motivaron las siguientes

irregularidades:

En su informe, la ASF no precisó el nombre ni los responsables de los proyectos con irregularidades.