Detectan anomalías por 7 mil mdp en NAIM

Ciudad de México— La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que encontró irregularidades por siete mil millones de pesos en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se construía en Texcoco.

En el Primer Informe de Gobierno, entregado ayer a la Cámara de Diputados, la dependencia indicó que este monto, que todavía puede ser justificado, es producto de observaciones formuladas en cinco auditorías.

"Se han concluido cinco auditorías sobre el Aeropuerto de Texcoco, en las que se determinaron 60 observaciones, con un importe por aclarar de 7,005 millones de pesos (mdp), principalmente por trabajos ejecutados sin comprobación documental; anticipos pendientes de amortizar y/o recuperar; pago de cargos de costos indirectos no justificados; y por el pago de estimaciones sin formalización de convenio modificatorio", detalló.

La construcción del NAIM fue cancelada en enero por la actual administración del Gobierno federal, la cual anunció la semana pasada que había liquidado de manera anticipada 692 contratos por un monto de 75 mil 223 millones de pesos.

Pese a la cancelación, la SFP tenía programadas varias auditorías a distintos aspectos de la obra que arrancó en 2014 y cuya primera etapa estaba prevista que se concluyera en 2020.

"Se encuentran en ejecución cinco auditorías más, así como siete visitas de supervisión. Asimismo, se realizaron cuatro verificaciones de calidad, en las que se determinó una observación por obra de mala calidad, con un monto por aclarar de 2.1 mdp", indicó.

La SFP también informó que llevó a cabo una auditoría al Tren Interurbano México-Toluca, en la que se formularon ocho observaciones por un monto de 111 millones de pesos.

"Las principales observaciones se refieren a pagos indebidos que no corresponden a conceptos de obra, y por inconsistencias y omisiones en la integración de conceptos no previstos en el catálogo original", señaló.