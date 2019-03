Destinarán 15 mmdp a Guardia Nacional

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para este año se destinarán alrededor de 15 mil millones de pesos para la Guardia Nacional.

En conferencia, el mandatario detalló que con esos recursos se van a construir 87 instalaciones, para albergar a 120 elementos en cada una de ellas; pago al personal y prestaciones, mantenimiento, vehículos y toda la operación.

Respecto a quien encabezará a la nueva corporación, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que, de acuerdo a la reforma aprobada, el mando puede ser un militar en activo, retirado o un civil.

"Estoy viendo qué es lo que más conviene, qué es lo que nos garantice de que (la Guardia) funcione mejor", aseguró.

También comentó que hay una comisión que ya trabaja en el análisis de los salarios y las prestaciones, a fin de homologar, pues en la actualidad, los policías federales ganan más que los soldados, pero los militares tienen mejores prestaciones que los elementos de la PF.

Previamente, a pregunta expresa, López Obrador afirmó que convocarán a mandos militares retirados para reforzar a la corporación, ya que no se tienen elementos suficientes.

"Vamos a convocar a militares y a marinos en retiro, bajo ciertas características, y se va a convocar a personal nuevo y también personal que ya está en otras funciones en el Ejército y la Marina va a ser incorporado a la Guardia Nacional, la Policía Federal también se incorpora", aseveró.

"Se está haciendo la planeación para la convocatoria porque sí hacen falta mandos y sí hacen falta elementos de tropa para la Guardia".

Sobre las armas que portarán los elementos de la Guardia, el mandatario dijo que habrá una ley para el manejo de la fuerza, para la reglamentación en el uso de la fuerza y, en esa norma, se establecerá el tipo de armamento y bajo qué condiciones será utilizado.

"Para evitar violaciones a derechos humanos y que no haya la utilización de armas no permitidas para este tipo de labores", agregó.

También reconoció que faltan las leyes secundarias para poner en marcha a la Guardia, pero con la reforma constitucional se puede avanzar.

"Podemos avanzar, lo estamos haciendo, no podemos dejar el problema de la inseguridad sin atención. Estamos trabajando, pero con la Guardia Nacional se van a facilitar las cosas porque vamos a consolidar las Coordinaciones Territoriales, vamos a tener más presencia, se va a llamar a 50 mil nuevos elementos, vamos a empezar este año", manifestó.

El tabasqueño confió en que la nueva corporación sea aprobada por la mayoría de los Congresos locales en esta misma semana, para que ya opere, en particular en las zonas donde se ha disparado la violencia.

"Espero que se tenga esta misma semana", dijo.

"La población estaba en estado de indefensión. Ya con estos elementos podemos llevar a cabo operativos para tener más presencia en regiones donde se dispara la violencia. Lo estamos haciendo, pero no es suficiente, porque cubrimos una región y se sale de control otra y no tenemos los elementos suficientes".

Lo que significará la Guardia Nacional, sostuvo, es tener, permanentemente, elementos en el territorio nacional.