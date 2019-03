Destinan 37 mmdp a OSC en 6 años

Ciudad de México— En tan sólo seis años Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) recibieron de dependencias y entidades federales más de 37 mil 600 millones de pesos para "acciones de fomento".

Según datos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol), los recursos federales fueron canalizados de 2012 a 2017 a más de 17 mil 500 organizaciones de todo el País.

Con ese dinero, las OSC reportaron la ejecución de 124 mil 451 acciones de fomento "económico y no económico", tales como capacitación, asesoría, vinculación y difusión, entre otros rubros.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado que no se canalizarán más recursos a organizaciones sociales ni de la sociedad civil.

En respuesta, un grupo de OSC hizo en días pasados un llamado al Mandatario para dar marcha atrás a su decisión de cancelar todos los recursos, y así puedan desarrollar sus proyectos.

Durante 2017, la SEP fue la dependencia que reportó la mayor inversión de recursos destinados a las OSC, con mil 884.1 millones de pesos, lo que representó el 38.6 por ciento del total anual.

La Secretaría de Cultura, con un monto de 995.9 millones de pesos, fue la segunda dependencia que más recursos destinó y en tercer lugar se ubicó la Secretaría de Agricultura con 645.3 millones de pesos.

"El porcentaje de recursos federales que ejercieron las tres secretarías representa el 72.2 por ciento del total", señala el informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de OSC.

En 2018, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por OSC es insuficiente para romper los esquemas corporativos y clientelares que caracterizaron la relación entre el Gobierno y buena parte del sector organizado de la sociedad.

"La ley no plantea mecanismos que impidan que las organizaciones vinculadas al Gobierno accedan a los recursos destinados a las OSC", indicó un estudio del Instituto.

"En este sentido se vuelve fundamental establecer lineamientos precisos que distingan el sector de las OSC, de las organizaciones o agencias vinculadas con el Gobierno", agregó.

Hasta octubre de 2018 había más de 40 mil OSC inscritas oficialmente, de las cuales 20 mil 500 obtuvieron su Clave Única de Inscripción (CLUNI) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.





La ruta del dinero

De acuerdo con un seguimiento realizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a los donativos efectuados por dependencias de 2014 a 2016, así como por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), éstos iban desde 76 mil pesos hasta 31.6 millones de pesos.

La organización más beneficiada fue "Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes", que en 11 donativos acumuló 277 millones de pesos, además de otros 10.5 millones canalizados a Fundación TV Azteca, que presidía el actual titular de la SEP.

Otras organizaciones que recibieron montos altos en ese periodo fueron "Espacio de Vinculación A.C.", que obtuvo 30 millones y "Sueña México Sueña", que recibió 12.9 millones.

También el "Foro Latinoamericano de Educación Musical-México A.C. (FLADEMMEX A.C.)", al cual se destinaron 10.4 millones de pesos; y "Mito de la Caverna", que recibió 7 millones de pesos.