Destinan 26 mmdp para reconstrucción de inmuebles dañados por sismo del 2017

Ciudad de México— El Gobierno federal, junto con aseguradoras, invierten este año más de 26 mil 545 millones de pesos en la reparación de viviendas, escuelas, hospitales, iglesias y otros inmuebles públicos dañados por los sismos de 2017.

Se trata de 58 mil 280 acciones en total, que comenzaron desde abril pasado, en el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Guerrero.

El coordinador del Plan de Reconstrucción, David Cervantes, reconoce que debido al corto presupuesto, no se atenderá al 100 por ciento de afectados, sino un 30 por ciento en promedio.

Por ejemplo, en vivienda se apoyará a 52 mil 311 personas que sufrieron daños o perdieron su casa en los seis estados, lo que representa el 31 por ciento de las 164 mil 898 casas que se calcula fueron golpeadas o destruidas por terremotos de septiembre de 2017.

Para ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solo cuenta con una bolsa de 5 mil 600 millones de pesos del Presupuesto 2019.

En la Administración pasada se entregaron 120 mil pesos por pérdida total de la vivienda y 15 mil por daño parcial. En el nuevo programa de apoyo se darán desde 20 mil hasta 180 mil pesos dependiendo de la afectación.

Una vez que se seleccionó a los beneficiarios, la Coordinación desplegó a especialistas, quienes fueron elegidos por tener conocimientos de arquitectura o construcción y vivir en la región impactada, éstos son una especie de doctor de cabecera, que supervisa las casas asignadas.

De los mil 955 inmuebles históricos y culturales en los seis estados afectados se atenderán mil 949; de las 15 mil 160 escuelas dañadas o destruidas se apoyarán 3 mil 928; y de los 173 hospitales censados eligieron los 92 más dañados.

El Programa Nacional de Reconstrucción tiene asignados para cultura, educación y salud 800 millones de pesos para cada uno.

De los 26 mil 545 millones, 18 mil 545 millones de pesos son del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) -el cual se destina a escuelas y hospitales-, aseguradoras y recursos propios del IMSS.

"En Puebla se reconstruirán dos hospitales grandes. En patrimonio histórico donde más se ha avanzado es en Guerrero y Morelos, fue tardado el proceso para establecer los daños y montos y que entrarán los seguros", detalló.

'Parece interminable reconstruir la casa'

En Joquicingo, Estado de México, una de las tradiciones más arraigadas se fracturó con el sismo del 19 de septiembre de 2017: que en la misma casa vivan hasta cuatro familias.

En algunas de sus calles, los escombros desaparecieron y emergieron construcciones que aún están en obra negra o por concluir. Mientras que algunos edificios públicos e iglesias golpeadas ni siquiera fueron tocadas.

Tras el terremoto, la mayoría de las familias se desintegraron, sus integrantes se repartieron con otros parientes o rentaron una casa en el mismo municipio o fuera. Sin embargo, su regreso ha sido a cuentagotas.

"Las casas que se tenían, construidas a lo largo de décadas, eran enormes, ahora, desgraciadamente, no alcanza para poder construir lo mismo. Las familias, porque vivían cuatro familias en promedio en las casas, andan regadas, están rentando o con familiares.

"Aquí, todos mis vecinos con los que convivía se fueron, no han regresado porque sus casas no están terminadas", indicó Abraham Solalinde.

El anterior Gobierno federal le entregó 15 mil pesos, al considerar que el daño de su vivienda fue parcial. Sin embargo, los especialistas que llegaron al pueblo le advirtieron que la parte de abajo, de adobe, estaba fracturada, por lo que no soportaría los dos pisos de arriba, así que gastó todos sus ahorros para reforzar las bases.

Audelio Rico vio desaparecer su casa de 200 metros cuadrados, de dos pisos, en segundos. Aunque era de adobe, argumenta, ahí vivían ocho personas. Hasta el momento ha invertido 250 mil pesos, 120 mil entregados por la Administración anterior, y el resto fueron de sus ahorros.

Sin embargo, esto apenas le alcanzó para dos recámaras, sala, comedor y baño.

"Ahorita no podemos vivir ahí porque no hemos terminado, está en obra negra. Me prestaron un cuarto", afirma el mexiquense, quien asegura que el actual Gobierno le entregó 40 mil pesos, que usó para aplanar paredes, poner la luz y la tubería.

La casa de dos pisos de Doña Dolores también se derrumbó. Sobre los escombros, el 24 de septiembre de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto le prometió que pronto tendría su vivienda, pero tardó dos años en levantarla.

"Ellos (las autoridades) nos dieron 120 mil pesos, y luego el Gobierno del Estado nos apoyó con otro poquito, los ahorros de nosotros (su esposo y ella), los hijos, que gracias a ellos fue que levantamos la casa", platica.

Actualmente, el dinero que recibieron de la actual Administración lo invierten en levantar la barda que les faltaba.

La mayor molestia para los vecinos es que el INAH no ha tocado las sus dos iglesias que resultaron golpeadas; sólo les permitieron instalar en una de ellas una lona para cubrir el interior, pues parte de la cúpula se derrumbó, y en otro construyeron un altar provisional en los jardines.

"Dicen que el INAH no les ha permitido tocar nada. Lo cual nos afecta mucho, porque las fechas más importantes del pueblo no se han podido hacer en la casa de los santos, sino afuera", lamenta Rico.





Plan de Reconstrucción para 2019

*Las acciones incluyen viviendas, escuelas, hospitales, iglesias y otros inmuebles públicos que se reconstruirán



Chiapas

Acciones: 14 mil 486

Recursos: 2 mil 765 millones 317 mil pesos



Estado de México

Acciones: 2 mil 804

Recursos: 2 mil 332 millones 464 mil pesos



Guerrero

Acciones: 2 mil 174

Recursos: 779 millones 96 mil pesos



Morelos

Acciones: 5 mil 752

Recursos: 5 mil 669 millones 119 mil pesos



Oaxaca

Acciones: 20 mil 782

Recursos: 7 mil 719 millones 292 mil pesos



Puebla

Acciones: 10 mil 894

Recursos: 7 mil 280 millones 92 mil pesos