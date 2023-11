Destapa Xóchitl Gálvez ‘cartas’ de campaña

Ciudad de México.- Nadie la veía venir, pero Xóchitl Gálvez le arrebató al PAN la candidatura presidencial.

De raíces indígenas, a sus 60 años, Xóchitl hizo historia en el auditorio Manuel Gómez Morín de la sede panista: por primera vez desde su fundación en 1939, Acción Nacional postulará a un externo a la presidencia de la República.

Cientos se apretujaron en el recinto con una ruidosa batucada y decenas de banderas del blanquiazul. El anfitrión, Marko Cortés, pediría al panismo arropar en todo momento a Xóchitl.

Al frente del equipo de campaña se apersonó el diputado con licencia Santiago Creel; también los alcaldes con licencia Santiago Taboada y Lía Limón, aspirantes al Gobierno de la CDMX. La senadora Kenia López, el alcalde de Mérida y virtual candidato a la Gubernatura de Yucatán, Renán Barrera. El estratega electoral y negociador del Frente Amplio, Armando Tejeda. La senadora Lilly Téllez. Los coordinadores parlamentarios, el diputado Jorge Romero y el senador Julen Rementería del Puerto.

Acompañada por su hijos Diana y Juan Pablo, Xóchitl desgranó los nombres de algunos de los que formarán su equipo de campaña: la diputada Margarita Zavala y las senadoras Josefina Vázquez Mota y Alejandra Reynoso.

Xóchitl está lista para presentar al equipo que la acompañará los próximos siete meses.

Se prevé que ponga en manos de sus estrategas de confianza las líneas generales de campaña: Arne Aus den Ruthen Hagg, su “City Manager” cuando estaba al frente de la delegación Miguel Hidalgo y Víctor Covarrubias, un creativo que en 2018 acompañó al panista Ricardo Anaya en su candidatura.

Figuran también Carlos Mandujano, cabeza de la consultora Cuarto de Guerra, y Alonso Cedeño, responsable de la estrategia digital.

Alejandra Latapí, quien integró el Comité Organizador del Frente Amplio por México, será la responsable de la comunicación.

Aunque Gálvez buscaba afanosamente el Gobierno capitalino, ya había un arreglo cupular que beneficiaría al alcalde Santiago Taboada.

En el camino, sorpresivamente, irrumpió con fuerza y dejó fuera a otro Santiago --Creel--, que no tuvo más remedio que cederle el paso.

En su calidad de precandidata, la hidalguense concitó la unidad que en 2018 quedó resquebrejada, según reconoció el líder del panismo, Marko Cortés, quien se percató del arrastre que traía Xóchitl y maniobró para no perder la oportunidad de empujarla, al conjuro del Frente Amplio por México.

Las cosas que no le gustan, Xóchitl las dice sin rodeos, ayer, en la temporada de reparto de candidaturas a diputaciones, senadurías y Gubernaturas que está por iniciar, dijo que no está para resolver las broncas por el hueso.

“Les quiero pedir que por un momento dejemos atrás cualquier proyecto personal. Comprendo que muchos hemos trabajado por un sueño, pero hoy de lo que se trata es de ponernos de acuerdo. Y si no te toca ser diputado, y si no te toca ser candidato a Gobernador, te toca caminar conmigo y seguramente seremos Gobierno”, conminó.

Con Xóchitl, los panistas sí retomarán la consigna de “suelo, saliva y sudor”

“Soy una mujer acostumbrada a caminar. Llevo cinco meses. No he tomado vacaciones, ni las pienso tomar. Los próximos siete meses van a valer los próximos seis años, por eso no podemos descansar un solo día”, advirtió.

“¿Ya puedo decir que soy precandidata?”, rió Xóchitl antes de enfilar al Senado. Este jueves los priistas la hacen también precandidata.