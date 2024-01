Destapa Xóchitl a Manlio y confunde a 'El Borrego'

Hermosillo, México.- La aspirante presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, destapó a Manlio Fabio Beltrones como candidato al Senado y confundió al ex senador Ernesto "El Borrego" Gándara con el exaspirante a la gubernatura Ricardo Bours.

Durante una gira de campaña por Sonora, verificada el pasado martes, la aspirante presidencial de PAN-PRI-PRD reconoció las aspiraciones de Beltrones.

"Yo tengo una buena impresión del exsenador, del expresidente del PRI, me parece que es un hombre con conocimiento, con trayectoria, y serán los sonorenses los que tomen la decisión, pero me parece que el PRI hace bien en mandar cuadros competitivos", planteó la abanderada del frente opositor durante su gira en Navojoa.

En otro momento de la gira, Gálvez abrazó efusivamente a Ricardo Bours a su llegada a un acto en Navojoa, pero lo confundió con Ernesto "El Borrego" Gándara, excandidato postulado por el PRI, PAN y PRD para la Gubernatura en 2021.

Ambos políticos fueron aspirantes a la gubernatura de Sonora en 2021. Ricardo Bours, quien ayer abrazó a Xóchitl, era aspirante por MC y declinó por "El Borrego" Gándara.

"Ay, 'Borrego', estuve aquí en tu campaña", le dijo a Bours, a su llegada a un encuentro con productores y sociedad civil del Valle del Mayo, en Navojoa, Sonora.

Bours apenas atinó a decir "no, no", pero Xóchitl no reparó en su desliz.

Entre otros, atestiguaron el momento el senador priista Mario Zamora y el ex púgil Jorge "El Travieso" Arce, cuyo respaldo a la aspirante del frente opositor le valió ser recompensado con una candidatura a diputado federal postulado por el PAN.

"La buena noticia es que aquí tienen a un próximo diputado federal por Hermosillo. Nos ha aceptado 'El Travieso' Arce ir de candidato a diputado federal de Acción Nacional y de esta gran coalición junto con Xóchitl Gálvez", comunicó el dirigente panista Marko Cortés a bordo de una camioneta en la que viajaba el exboxeador.