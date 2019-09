Destaca López Obrador becas de Conacyt

Ciudad de México.- La política científica brilló por su ausencia en el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó con motivo de su primer Informe de Gobierno.

En la síntesis política de los primeros nueve meses de su Administración, el mandatario federal dejó al margen lo referente a Ciencia, Tecnología e Innovación para dedicar apenas un breve enunciado a la entrega de becas por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

"El Conacyt incorporó con becas de posgrado a 9 mil estudiantes adicionales a los que ya recibían becas", expresó el tabasqueño este domingo en Palacio Nacional, en la ceremonia denominada "Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México", siendo el primero el que ofreció a los 100 días de su mandato y el segundo el del pasado 1 de julio en el Zócalo capitalino.

No obstante, y en contraste a las palabras del Presidente, grupos como Jóvenes y Ciencia Mx han denunciado anomalías en el proceso de evaluación, dictaminación y aprobación de las becas para estancias posdoctorales nacionales y en el extranjero, así como una reducción de las mismas (REFORMA 24/08/2019).

Asimismo, varios becarios que realizan doctorados en el extranjero han denunciado que Conacyt no les ha extendido el apoyo, lo cual incluso fue condenado por las mesas, juntas y consejos directivos de 15 órganos científicos distintos.

En su conferencia matutina del pasado 12 de agosto, el Presidente aseguró que se está ayudando "como nunca" a la ciencia y la tecnología -lo cual no detalló en el mensaje de este domingo-, aún cuando Centros Públicos de Investigación y sociedades y academias científicas han señalado recortes presupuestales que afectan su operación y comprometen su continuidad.