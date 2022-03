Destaca AMLO su amistad con dueño de Vidanta

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió a su amigo Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta y supervisor del Tren Maya, porque "de abajo" llegó a ser el empresario de turismo más exitoso en México.

Al atacar de nuevo a Carlos Loret de Mola, el mandatario federal habló de Chávez y dijo que se afirmaba que el empresario compraría W Radio y que correría al periodista.

"Ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W (Radio) porque si no iban a decir que ya lo estábamos censurando, que lo vamos a censurar. Que siga su camino, tiene todo el derecho, no somos iguales que los anteriores", afirmó.

"Sacaron de que iba a vender la W acciones a Daniel Chávez, el empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo porque lo estimo y lo admiro, porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso, es el que más divisas aporta con sus hoteles y viene de la Agrícola Oriental, de Iztacalco".

"Entonces, claro que es mi amigo. Empezaron a decir que iba a compara la W y que iba a correr a Loret de Mola. Creo que hasta aclaró Daniel. No queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa".

A mediados de febrero, Grupo Reforma publicó que Grupo Vidanta, de Daniel Chávez, recibió en 2019 y 2020 la ampliación por 15 años de tres concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero, además de dos nuevas concesiones.

El mismo año en que el Gobierno de AMLO otorgó los permisos, su hijo José Ramón López obtuvo una visa de trabajo en EU por gestión de una empresa de los hijos del fundador de Vidanta.

En la mañanera de este martes, López Obrador aseguró que nunca perseguirá a periodistas y no se va a reprimir a nadie.

"Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista ni vamos a reprimir a nadie", expresó.

"No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista incómodo, no".