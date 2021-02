Desquicia apagón al norte del país

José Villasáez / Agencia Reforma

Ciudad de México— Un apagón masivo afectó a 400 mil usuarios en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua.

Usuarios de diferentes estados del norte han reportado en redes sociales no tener energía eléctrica.

"Oye @CFEmx se fue la luz en #Monclova y con estos - 8C nos vamos a congelar", reportó vía Twitter un usuario.

De acuerdo con testimonios, algunas ciudades en Estados Unidos, como San Antonio, Texas, tampoco cuentan con energía eléctrica.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó, vía Twitter, que a las 7:48 horas de este lunes se presentó un desbalance en el sistema eléctrico entre la carga y la generación de energía en las regiones norte y noreste del País, lo que afectó, aproximadamente, 6 mil 950 megawatts de carga, por lo que el organismo ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio.

Explicó que la razón del desbalance es por un alto flujo de energía entre las regiones sur y norte del País, ocasionado por las salida de unas centrales eléctricas por falta de gas natural y la pérdida de elementos en la red de transmisión y las afectaciones por el frente frío número 35.

En respuesta, el Cenace solicitó a los usuarios de algunos estados limitar su consumo eléctrico en las próximas horas mientras se regulariza el servicio.

"#CENACEInforma Ante los efectos del Frente Frío No. 35 y en relación al Estado Operativo de Alerta declarado el pasado sábado 13 de febrero de 2021, así como la falta de suministro de gas natural, el CENACE solicita a la población en general de los estados del Norte del país (en particular de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua) su apoyo para reducir el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas, ya que este evento climatológico requiere que se salvaguarde la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional", según la cuenta del organismo.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha informado sobre el tema.