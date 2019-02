Desmiente Monreal mitos sobre Guardia

A unas horas de que el Senado de la República ventile el tema de la Guardia Nacional, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal distribuyó entre los integrantes del grupo un documento con el que rechaza "los mitos" aparejados a ese cuerpo de seguridad.

Morena, según el texto elaborado por Monreal, propondrá cambios al dictamen aprobado en la Cámara de Diputados. El primero, para mantener la posibilidad de que la educación y capacitación de elementos de la Guardia estén a cargo de la Defensa Nacional, en forma homologada a las aplicadas en la milicia.

El segundo, para "restituir el artículo transitorio que establece que, de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente seguirá prestando su colaboración para la seguridad pública.

"Lo anterior debido a que la Cámara de Diputados modificó el Cuarto Transitorio y eliminó el Transitorio Quinto, lo cual derivó en que los elementos de la Fuerza Armada y Marina, así como la Secretaría de la Defensa Nacional no puedan intervenir en funciones de seguridad pública, dado que el Artículo 129 constitucional se los prohíbe expresamente."

De acuerdo con Monreal, si en la minuta no se restituye lo previsto por ese transitorio o se establece una modificación que de el sustento para que las corporaciones castrenses puedan intervenir en tareas de seguridad pública de manera temporal, se tendía un modelo semejante al actual en el que Fuerzas Armadas han actuado sin el marco constitucional debido.

"Esto en virtud de que en el artículo 21 constitucional se prevé que el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional."

"Si 'militarizar' es el proceso continuo de 'acudir a las Fuerzas Armadas para combatir a las amenazas internas a la seguridad ciudadana', como el crimen organizado, entonces debemos concluir que el país está militarizado desde hace dos décadas, cuando se recurrió a las Fuerzas Armadas para declarar una guerra contra las drogas", reza el documento.

El documento afirma que, en ese sentido, la iniciativa de crear una Guardia Nacional está lejos de ser el detonador de un proceso de militarización en el País, sino una propuesta para encauzar, redirigir la lucha contra la inseguridad con bases más sólidas.

Monreal asegura que la guardia no es un invento ni figura prevista pero no desarrollada.



"Tal como la propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad intermedia entre el diseño militar clásico desarrollado para guerras convencionales, y los cuerpos civiles de seguridad pública estructurados para enfrentar amenazas no tradicionales o de mayor violencia que la delincuencia común", indica.