Desfile de cártel en Chiapas es mucha propaganda, dice AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el desfile del Cártel de Sinaloa en la Sierra de Chiapas es "mucha propaganda", pero afirmó que los criminales cortaron la luz en la región e impiden que entren trabajadores de la CFE.

"Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, en Frontera Comalapa, Motozintla, hacia Huixtla, pero sobre todo de Frontera Comalapa hacia Motozintla hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios, para guardar droga que entra de Centroamérica, para tener control de ese territorio", indicó AMLO.

"Y se enfrentan, afortunadamente, no han habido muchos asesinatos, en Chiapas, en general, y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda, entonces sacaron un video donde van entrando a Frontera Comalapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos".

Durante su mañanera, López Obrador dijo que lo primero será darle seguridad a los trabajadores de CFE para que reinstalen el servicio eléctrico.

"También, estos delincuentes, que son muy buenos para la propaganda, cortaron la luz en algunas comunidades, y no han permitido que entren los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el servicio, primero vamos a comenzar con eso, darle seguridad a los trabajadores para que se reinstale la luz en beneficio de la gente y vamos a estar atentos", planteó.

El Presidente criticó que se extienda la noticia y que la reproduzcan "los conservadores".

"Es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia, y sobre todo la reproducen, quienes están en contra de la transformación, los conservadores", se quejó.

López Obrador dijo que es un asunto "muy limitado a una región" pero que ya está la Guardia Nacional y se va a reforzar con la llegada de más elementos.

"Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del País", expresó el Mandatario federal.

"Porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional. Entonces, nada más para aprovechar y aclarar que ya se está atendiendo este asunto.

"Estamos trabajando en beneficio de la gente, es donde se aplican los programas de bienestar".

"Por eso les envío un saludo y al mismo tiempo, el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todos los jóvenes y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ayudando".

Ayer domingo, un día después de presumir su entrada en la Sierra de Chiapas, sicarios del Cártel de Sinaloa armaron bloqueos contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación en la ruta La Grandeza-Bellavista.

Con chalecos antibalas, armas largas y en caravana, los criminales presumieron su avance de aproximadamente 87 kilómetros desde San Gregorio Chamic, donde ayer les aplaudieron pobladores al pasar, al Municipio de La Grandeza.