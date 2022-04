Desestima presidente acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las acusaciones en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a quien la Fiscalía Anticorrupción de Morelos indaga por falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito y fraude procesal.

"Lo que hay detrás, pues es para decirlo amablemente, sutilmente, es politiquería.

"Es que en Morelos había una asociación delictuosa, en Morelos se alimentaban y se nutrían mutuamente el poder político y la delincuencia, entonces la traen en contra de Cuauhtémoc Blanco y no dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo", dijo en conferencia.

- Gente del mismo Gobierno lo ataca, se le dijo al mandatario federal.

"Tiene gente ahí que le heredaron (...) de tal forma que lo dejaron atado en el Congreso, la Fiscalía, una de las cosas que hicieron en el periodo neoliberal era quedaban cargos por 10 o 15 años y no se puede mover a un Fiscal estatal.

"No solo eso, como burla, también 10 o 15 años para los fiscales anticorrupción, puestos por los gobernadores, hay fiscales, ya lo he dicho aquí que llevan 10 años o más y si vemos los resultados pues ya no deberían de estar", respondió.

El tabasqueño refrendó su apoyo al exfutbolista al insistir que está rodeado, atado e impedido para hacer cosas.

"Yo voy a seguir visitando Morelos y estamos apoyando a ese pueblo que es extraordinario, ejemplar, el pueblo de Morelos".

Ayer, Blanco dijo estar confiado en librar los procesos en su contra debido al convenio de Morena, PT, PES y Redes Sociales Progresistas, el partido de Elba Esther Gordillo.

"Ellos están con nosotros, hicimos un convenio cuando yo estuve en campaña; se hizo un convenio tanto con PT, Morena y Encuentro Social, de la Cuarta Transformación", comentó.